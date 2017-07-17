Українка Світоліна опустилася на одне місце у рейтингу WTA

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Українська тенісистка Еліна Світоліна за підсумками найпрестижнішого у світі турніру Вімблдону, що завершився напередодні, в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) опустилася з 5-го на 6-е місце.

Водночас, Світоліна залишається найкращою тенісисткою України. У Топ-100 також знаходиться українка Леся Цуренко, яка поліпшила свій рейтинг на шість позицій - з 35-го на 29-е місце.

Найсильнішою тенісисткою світу вперше у своїй кар'єрі стала Кароліна Плишкова з Чехії. Друге місце дісталося румунці Сімоні Халеп, третє - колишній першій ракетці світу німкені Ангелік Кербер.

Британка Джоанна Конта займає 4-е місце в рейтингу, а переможниця Вімблдону-2017 Гарбіньє Мугуруза з Іспанії піднялася відразу на 10 місць - з 15-го на п'яте.

У чоловічому рейтингу першою та другою ракетками світу залишилися британець Енді Маррей та іспанець Рафаель Надаль. Переможець Вімблдону-2017 Роджер Федерер з Швейцарії піднявся з п'ятого на третє місце.

Єдиний представник України в топ-100 Олександр Долгополов опустився з 84-го на 89-е місце.