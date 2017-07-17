В АТО у неділю отримав поранення військовий

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На Донбасі тривають обстріли, повідомляє прес-центр АТО.

Один військовий отримав осколкове поранення.

Загалом за минулу добу зафіксували 16 порушень перемир'я. У відповідь сили АТО 4 рази відкривали вогонь, твердять силовики.

Обстріли почалися після 18 години, вдень їх не було.

В районі селища Гнутове стріляли близько двох годин зі 120 та 82 міліметрових мінометів.

Раніше сторони домовилися про так зване "хлібне перемир'я" до кінця літа.