В АТО у неділю отримав поранення військовий
- 17 липня 2017
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На Донбасі тривають обстріли, повідомляє прес-центр АТО.
Один військовий отримав осколкове поранення.
Загалом за минулу добу зафіксували 16 порушень перемир'я. У відповідь сили АТО 4 рази відкривали вогонь, твердять силовики.
Обстріли почалися після 18 години, вдень їх не було.
В районі селища Гнутове стріляли близько двох годин зі 120 та 82 міліметрових мінометів.
Раніше сторони домовилися про так зване "хлібне перемир'я" до кінця літа.