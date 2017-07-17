Помер режисер фільму "Ніч живих мерців"

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У США у віці 77 років помер режисер Джордж Ромеро, який зняв фільм жахів "Ніч живих мерців". Ця картина стала світовою класикою і поклала початок цілій низці фільмів про зомбі.

"Він помер спокійно, уві сні після нетривалої, але рішучої боротьби з раком легень, залишивши після себе люблячу сім'ю, багато друзів та кінематографічний спадок, якому вдалося пройти випробування часом і який продовжить існувати", - наводить AFP слова Кріса Ро, менеджера режисера.

Пан Ро також розповів, що Ромеро помер серед близьких, під звуки саундтреку до романтичної комедії Джона Форда "Тиха людина" - одного зі своїх улюблених фільмів.

Фильм "Ніч живих мерців", який здійснив переворот у жанрі фільмів жахів, був знятий у 1968 році. Ромеро написав сценарій і був режисером картини.

Після виходу фільм критикували за велику кількість сцен насильства, і спершу багато кінокомпаній відмовилися від його прокату, та згодом фільм визнали класикою, і він породив безліч сиквелів та рімейків.

Через обмежений бюджет - близько 114 тисяч доларів - картину зняли чорно-білою камерею і перенесли в колір лише в 2005 році.

В якості крові під час зйомок використовували шоколадний сироп, а актори носили одяг із секонд-хенду.