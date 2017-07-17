Преса: для вступу в ЄС Україні потрібні "роки чи десятиліття"

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17 липня міжнародна преса пише про таке:

Які перспективи України щодо членства в ЄС.

Як у китайських містах обходяться без готівки.

Що потрібно Європі для світового лідерства.

На шляху до СЄ

Попри те, що частину своїх зобов'язань у сфері євроінтеграції Україна виконала, на неї і досі чатують перешкоди на шляху до членства в ЄС. Таку думку висловлює оглядач Wall Street Journal Саймон Ніксон.

За словами автора, саміт Україна-ЄС, що відбувся у Києві минулого тижня, показав, що обом сторонам є що відзначити.

Для України він став нагодою привернути увагу європейських лідерів до реформ, проведених від часу подій на Майдані.

Для Брюсселя, своєю чергою, саміт також став "переможним", адже показав, що "ЄС вдалося зберегти спільну позицію політиці щодо України та Росії на тлі політичної нестабільності, що не так давно огорнула континент".

"Та за теплими словами ховалися справжні приводи для занепокоєння", - каже оглядач.

Зокрема, пан Ніксон звернув увагу на те, що підсумком саміту так і не стала спільна декларація лідерів, яка б закріпляла прагнення України стати членом ЄС у довгостроковій перспективі.

За словами автора, у короткостроковій перспективі це не має турбувати Київ, адже він і надалі отримуватиме технічну та фінансову підтримку від Брюсселя для здійснені демократичних перетворень. Зрештою, всі згодні з тим, що Україні знадобляться "роки чи десятиліття", перш ніж вона стане готовою приєднатися до ЄС, зазначає автор.

Проте українських посадовців відсутність довготермінової перспективи членства непокоїть, вважає оглядач Wall Street Journal. Причина в тому, що початок конфлікту на сході країни, ускладнив проведення реформ.

"У цей час, Росія, здається налаштована "підвищити вартість" програми українських реформ. Її спроби дестабілізувати ситуацію на Донбасі, де ситуація загострилася цього року, та постійні кібератаки на уряд, тримають інвесторів подалі та створюють додатковий тиск на державний кошторис", - каже автор.

Насамкінець він додає, що попри все, Києву вдалося досягти успіху на шляху впровадження реформ. Та для того, щоб максимізувати позитивний ефект, ЄС варто знайти спосіб, як "знизити політичну вартість" українських реформ.

Майбутнє без готівки сьогодні

Доки переважній більшості людей у світі і досі важко уявити своє життя без готівки, у Китаї її вже давно сприймають як пережиток минулого, віддаючи перевагу розрахункам за допомогою мобільних застосунків.

New York Times розповідає про "зухвалий економічний феномен", уявити який ще три роки тому було неможливо.

"У великих китайських містах майже всі користуються смартфонами для оплати будь-чого", - йдеться в статті.

За словами директора венчурної компанії GSR Ventures Річарда Ліма, це, напевно, єдина технологічна інновація, що зародилася саме в Китаї, і на даний момент функціонує тільки тут.

За даними консалтингової компанії iResearch, у 2016 році обсяг платежів через мобільні телефони у Китаї склав 5,5 трильйони доларів, що в 50 разів перевищує відповідні показники американського ринку.

Автор ділиться власним досвідом перебування у Шанхаї і розповідає наскільки некомфортно він почувався через те, що певний час вимушений був всюди розплачуватися готівкою.

"Підприємливі музиканти, що грають на вулицях китайських міст, виставляють таблички з QR кодами, щоб перехожі могли переказати їм гроші", - розповідає журналіст.

"Це вже стало нормою. Кожен бізнес, кожен бренд у Китаї підключений до цієї системи зараз", - цитує газета аналітика дослідницької кампанії IDC Шива Путчу.

Та такий розвиток подій може мати потенційні загрози для китайської економіки, вважає автор. Адже така система автоматично обмежує доступ до низки послуг тим, хто не є її членом. Це можуть бути туристи чи бізнесмени у відрядженнях, які не мають змоги відкрити власний рахунок у місцевому банку.

Крім того, така модель наразі демонструє надмірну залежність від двох компаній, що пропонують подібні платформи для смартфонів.

Тож лишається довідатися, чи мають намір західні компанії конкурувати з китайськими на цьому ринку, підсумовує автор.

Час для лідерства

Прийшов час для Європи зробити ряд кроків та взяти на себе роль світового лідера. Таку думку висловлює у своїй колонці один з редакторів Financial Times Вольфганг Манча.

Автор каже, що вперше за останніх 10 років континент переживає цикл економічного підйому.

Окрім цього, вкрай схвально сприймають Європу на міжнародній арені, зокрема її лідерів - німецьку канцлерку Ангелу Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона.

"Це справді може бути слушний момент для ЄС узяти на себе роль лідера", - каже журналіст.

Та для цього Європі необхідно змінити три речі, хоч і шанси на це практично рівні нулю, зазначає автор.

По-перше, редактор видання радить країнам-членам ЄС скоротити постійне позитивне сальдо платіжного балансу та стати більш конкурентоспроможними на глобальних ринках. По-друге, необхідно покласти край кризам всередині єврозони та зміцнити банківську систему. І по-третє, збільшити видатки на оборону.

Всі ці аспекти, що потребують змін, свідчать про те, що ЄС більше сконцентрований на внутрішніх проблемах, а не на зовнішніх, зазначає журналіст.

"Навіть за найбільш оптимістичним прогнозом щодо відродження та посилення франко-німецького союзу, не варто думати, що це автоматично передбачатиме готовність ЄС узяти на себе роль світового лідера", - застерігає автор.

Насамкінець він каже, що вакуум влади не завжди заповнюється відразу ж, а відхід США від домінування у міжнародній політиці може призвести тільки до того, що домінування у світі стане менше.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг