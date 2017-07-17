Україна депортувала італійця, якого підозрюють у відмиванні грошей

Копирайт изображения facebook.юрій луценко Image caption Фото підозрюваного зі сторінки Юрія Луценка у Facebook

Україна депортувала до Італії громадянина цієї країни, якого підозрюють у "наймасштабніших в історії республіки схемах з відмивання грошей".

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

ГПУ сподівається, що такі кроки українських правоохоронців сприятимуть поверненню до України українського військового Віталія Марківа, якого підозрюють у вбивстві італійського журналіста на Донбасі.

"Тату портрета Берлусконі не допомогло"

"Джузеппе Дональдо Нікосія вкрав у італійців сотні мільйонів євро і багато років переховувався в різних країнах світу. Навесні цього року за результатами добре спланованої операції був затриманий Службою безпеки України", - написав Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Процедура екстрадиції, за його словами, була завершена за три місяці.

Заступник генерального прокурора Євген Єнін, якого цитує прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, пожартував, що Джужеппе Нікосії "не допомогло навіть татуювання портрета Берлусконі на тілі".

Юрій Луценко висловив надію, що такі кроки українських правоохоронців сприятимуть більшому порозумінню із італійськими колегами, в тому числі у справі українця Віталія Марківа.

Справа Марківа

Старший сержант Марків - заступник командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького.

30 червня його арештували в Італії за підозрою у вбивстві італійського фоторепортера в травні 2014 року поблизу міста Слов'янськ.

Підозру у вбивстві Андреа Рокеллі висунула прокуратура міста Павія.

Євген Єнін після повідомлення про арешт заявив, що в Україні відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італії та його російського напарника Андрія Миронова.

За словами прокурора, генпрокуратура співпрацює з італійськими колегами, надає результати допитів свідків, результати експертиз.

17 липня має відбутися попередній допит Віталія Марківа.