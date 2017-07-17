Українці не мають єдності у питанні майбутнього "ДНР-ЛНР" - опитування

Копирайт изображения AFP

Українці не мають консолідованої позиції стосовно того, як центральна українська влада має регулювати відносини із самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР".

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провели фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року. Соціологи опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Згідно із результатами досліджень, 23% населення підтримує повну ізоляцію так званих "ДНР" та "ЛНР", 22% - вважають за доцільне тримати економічну блокаду, але зберігати гуманітарні відносини, 22% переконані, що Київ має дозволити торгівлю критично важливими товарами - харчами, товарами повсякденного вжитку з України та антрацитом - з непідконтрольних територій, а також максимально підтримувати гуманітарні зв'язки. 15% опитаних відповіли, що підтримують максимальний розвиток зв'язків з непідконтрольними територіями - як гуманітарних, так і торговельних.

Політичне майбутнє самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" у складі України на довоєнних умовах бачать 55% українців.

Кожен п'ятий респондент схиляється до можливості надання цим територіям більшого рівня автономії у складі України і близько 9% -підтримали самостійне існування цих утворень або приєднання їх до Росії.

Загалом, відзначають соціологи, у порівнянні з минулим роком скоротилася підтримка пропозиції про надання більших прав непідконтрольним територіям.

"Найбільша підтримка автономії - 28% - на Сході, але й там це меншість. Більшість опитаних - 47% - воліє, щоби ці території залишалися у складі України у довоєнному статусі", - ідеться у прес-релізі авторів дослідження.

Як і рік тому, абсолютна більшість населення України - 70% - вважає, що для досягнення миру на Донбасі можна йти на компроміси, однак тільки 18% згодні йти на будь-які поступки задля встановлення миру. Понад половина опитаних вважає, що не всі компроміси прийнятні.

Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом бачать 18% опитаних.