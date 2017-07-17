Винуватці трагедії з МН17 неминуче будуть покарані – Порошенко

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Україна і Нідерланди підписали угоду про механізм притягнення до кримінальної відповідальності винних у трагедії рейсу МН17. Про це йдеться в повідомленні президента Петра Порошенка в Facebook.

"Сьогодні, запалюючи свічки пам'яті, ми схиляємо голови перед 298 безневинними жертвами рейсу МН17. Страшна трагедія, невимовним болем прозвучала в серцях рідних і близьких, в кожному з нас", - написав президент.

Петро Порошенко підкреслив, що "наша відповідальність і перед загиблими, і перед майбутніми поколіннями - довести агресору-терористу неминучість відповідальності за всі скоєні злочини".

За словами президента, саме тому в перші дні після трагедії він прийняв рішення про передачу розслідування Нідерландам.

"Переконаний, що об'єктивність і неупередженість нідерландської правосуддя завершить цей шлях", - підкреслив президент.

17 липня виповнюється три роки з того часу, як у небі над Донбасом з зенітно-ракетного комплексу "Бук" збили пасажирський "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysian Airlines. Загинули 298 людей.