Рада ЄС затвердила торговельні преференції для України

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption АПК і аграрний блок стали локомотивами українського експорту до ЄС

Рада Європейського Союзу затвердила рішення надати Україні додаткові торговельні преференції. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Відповідне рішення було ухвалено у понеділок в Брюсселі.

Преференції набудуть чинності з вересні та діятимуть три роки як доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

"Сьогоднішнім рішенням ми дозволяємо експорт українських товарів до ЄС. Підтримка України та посилення наших економічних та політичних зв'язків є нашим обов'язком на тлі конфлікту, що триває на сході країни", - сказав Свен Міксер, міністр закордонних справ Естонії, яка зараз головує в ЄС.

Таке рішення має покращити доступ українських експортерів до європейського ринку у зв'язку зі складною економічною ситуацією та зусиллями впровадження економічних реформ з боку України.

Рішення Ради ЄС є кінцевим кроком для того, аби преференції набули чинності. Раніше це рішення затвердив Європейський парламент.

У відповідності до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть збільшені, але не у тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією, сечовину з пропозицій виключено.