У Римі потяг метро протягнув жінку платформою

Image caption На відеокадрах видно, як потяг протягнув жінку платформою

Кадри, на яких потяг метро протягнув жінку платформою після того, як двері затиснули її сумку, викликали сумніви щодо безпеки у метро Риму.

43-річна Наталія Гарковіч потрапила до реанімації після того, як сенсорні датчики не змогли зафіксувати ремінь сумки між дверима, і потяг не зупинився через аварійну ситуацію.

На відеокадрах також видно, що водій поїзда Джанлука Тонеллі обідав перед тим, як від'їхати від платформи.

Водночас пан Тонеллі каже, що діяв за протоколом. "Я знаю, що був неправий, але я шокований тим, що трапилося з цією жінкою, - розповів водій потяга у коментарі італійському виданню Corriere della Sera. - Але на відео також видно, що я двічі подивився у дзеркало, я не діяв необачно".

Інцидент стався у метро ще в середу, 12 липня. Однак кадри з камер відеоспостереження з'явилися лише на вихідних.

Стан здоров'я пані Гарковіч, яка є білорускою за національністю, покращився. За повідомленням, у неї зафіксовані переломи кісток.

Відео показує, що пані Гарковіч увійшла в потяг на станції Терміні, але в останній момент змінила своє рішення.

У той момент, коли вона виходила з вагона потяга, двері зачинилися і затисли її сумочку. Попри зусилля пасажирів на платформі метро, витягти її не вдалося.

Пасажири у вагоні потяга також затисли декілька аварійних важелів, однак безрезультатно. Поїзд не затягнув пані Гарковіч в тунель.

Пан Тонеллі дізнався про інцидент, коли доїхав до наступної станції.

У групі захисту прав споживачів кажуть, що прямої вини водія потягу метро немає, адже не спрацювали важелі аварійної зупинки, які мають працювати.

А в профспілці твердять, що для того, аби не повторилася трагедія, потрібно вжити додаткових заходів, наприклад, розмістити камери спостереження у кабіні водія.