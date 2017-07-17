Принц Джордж і принцеса Шарлотта з батьками їдуть у дипломатичний тур
Герцог і герцогиня Кембриджські разом зі своїми дітьми відправились до Варшави, звідки почнеться їхній візит до Польщі і Німеччини.
П'ятиденний тур по двох країнах відбудеться на запит Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності.
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Як повідомляє Кенсінгтонський палац, 3-річний принц Джордж і 2-річна принцеса Шарлотта будуть присутні щонайменше на кількох подіях під час візиту.
Королівське подружжя у Варшаві зустріне президент Польщі Анджей Дуда. Вони відвідають Музей Варшавського повстання, зустрінуться з людьми, які пережили Голокост.
Також відвідають колишній концтабір Штуттгоф, де загинули 65 тис. людей. Крім того, герцог і герцогиня Кембриджські побувають у верфі Гданська, де зароджувався польський рух "Солідарність".
У Німеччині королівське подружжя матиме особисту зустріч з канцлером Ангелою Меркель, перед тим, як відвідають Бранденбурзькі ворота, символ об'єднання Німеччини.
У німецькому Гейдельбергу вони візьмуть участь у змаганнях на човнах.
Для принца Джорджа і принцеси Шарлотти подібні поїздки є чимось новим, але, як майбутнє британської монархії, одного дня вони стануть їхнім життям.
Візит їхніх батьків до Польщі і до Німеччини неминуче будуть розглядати в контексті "брекзиту". Хоча це не матиме жодного впливу на переговори.
Міністерство закордонних справ сподівається, що це нагадає людям про міцність зв'язків, які існуватимуть і після того, як Велика Британія залишить ЄС.
Останні місяці цю місію Кейт та Вільям виконували в різних європейських містах.