Принц Джордж і принцеса Шарлотта з батьками їдуть у дипломатичний тур

Копирайт изображения РА Image caption 3-річний принц Джордж і 2-річна принцеса Шарлотта відвідають Польщу і Німеччину

Герцог і герцогиня Кембриджські разом зі своїми дітьми відправились до Варшави, звідки почнеться їхній візит до Польщі і Німеччини.

П'ятиденний тур по двох країнах відбудеться на запит Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності.

Як повідомляє Кенсінгтонський палац, 3-річний принц Джордж і 2-річна принцеса Шарлотта будуть присутні щонайменше на кількох подіях під час візиту.

Королівське подружжя у Варшаві зустріне президент Польщі Анджей Дуда. Вони відвідають Музей Варшавського повстання, зустрінуться з людьми, які пережили Голокост.

Також відвідають колишній концтабір Штуттгоф, де загинули 65 тис. людей. Крім того, герцог і герцогиня Кембриджські побувають у верфі Гданська, де зароджувався польський рух "Солідарність".

У Німеччині королівське подружжя матиме особисту зустріч з канцлером Ангелою Меркель, перед тим, як відвідають Бранденбурзькі ворота, символ об'єднання Німеччини.

У німецькому Гейдельбергу вони візьмуть участь у змаганнях на човнах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Минулого року принц Джордж і принцеса Шарлотта взяли участь у офіційному візиті батьків до Канади

Для принца Джорджа і принцеси Шарлотти подібні поїздки є чимось новим, але, як майбутнє британської монархії, одного дня вони стануть їхнім життям.

Візит їхніх батьків до Польщі і до Німеччини неминуче будуть розглядати в контексті "брекзиту". Хоча це не матиме жодного впливу на переговори.

Міністерство закордонних справ сподівається, що це нагадає людям про міцність зв'язків, які існуватимуть і після того, як Велика Британія залишить ЄС.

Останні місяці цю місію Кейт та Вільям виконували в різних європейських містах.