Хірурги витягли з ока бабусі 27 лінз

Копирайт изображения BMJ Image caption Ось, що витягли з ока жінки

Британські хірурги витягли з ока 67-річної жінки 27 контактних лінз. Вона прийшла до госпіталю Solihull, щоб планово прооперувати катаракту.

Чужорідне тіло блакитного відтінку в її оці виявилося 17-ма лінзами, які злиплися. Ще 10 витягли після подальшого огляду.

Жінка носила одноразові лінзи протягом 35 років і не скаржилася на дискомфорт.

Проте після того, як лінзи витягли, пацієнтка сказала, що очам "значно легше".

Всі в шоці

"Жоден з нас не бачив такого до цього", - розповів виданню Optometry Today спеціаліст з офтальмології Рупал Моржарта.

"Всі 17 контактних лінз застрягли разом. Ми були дуже здивовані, що пацієнтка цього не помітила. Ці лінзи там мало б спричинити значний дискомфорт", - розповідає лікар.

Бабуся вважала, що її турбувала просто сухість в оці і вік.

"Приховування"

У звіті лікарів йдеться, що пацієнтка погано бачить на право око. Вона має глибоко посаджені очі, що могло бути причиною того, що лінзи застрягли.

Речник Асоціації окулістів Керрі Сміт-Джейнс розповіла, що втрата контактних лінз в очах була поширеною проблемою, але, як правило, вони так не застрягають.

"Вони, як правило, ховаються у складці під верхньою повікою ока. Вони не можуть піти далі. Те саме стосується нижньої повіки. Лінзи можуть бути тільки в одному з цих двох місць", - сказала вона.

Найкращі поради для тих, хто носить контактні лінзи:

Не носіть свої лінзи довше, ніж вам порадили, і не більше 16 годин на день. Ніколи не слід спати в них;

Помийте і висушіть руки, перш ніж брати лінзи;

Ніколи не робіть макіяж перед введенням лінз;

Регулярно міняйте свої лінзи, щоб зменшити ризик зараження;

Якщо ви помічаєте будь-які ознаки почервоніння, болю або втрату зору, негайно звертайтеся до лікаря;

Регулярно відвідуйте лікаря;

Якщо ви маєте сумніви, вийміть їх.