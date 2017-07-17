Як критики зустріли свіжу "Гру престолів"

Копирайт изображения Helen Sloan/HBO Image caption Ліна Гіді повертається в серіал у ролі Серсеї Ланністер

Серіал "Гра престолів" повернувся: стартував сьомий сезон, і критики лишилися досить задоволеними.

Перша серія "Драконячий камінь" вийшла у США в неділю ввечері (рано-вранці в понеділок за Києвом).

"Шоу ... виглядало ще більш приголомшливо, ніж завжди", - написав оглядач Independent.

"До кінця серії стало зрозуміло, що цього разу сцену відкрили для війни епічних масштабів", - написало Evening Standard.

Утім, оглядачу Digital Spy здалося, що перша серія місцями "трохи не досить вражала".

Нинішній, сьомий сезон саги, стане передостаннім.

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Копирайт изображения Helen Sloan/HBO

"Драконячий камінь" починається у типовій для серіалу кривавій манері: випивши отруєного вина, члени дому Волдера Фрея почали масово вмирати.

У серіалі з'являється новий персонаж, якого грає володар "Оскару" Джим Бродбент.

Крім того, невелику роль виконує поп-зірка Ед Ширан.

Критики загалом похвалили Бродбента, але скептичніше поставилися до гри Ширана.

Поп-виконавець грає неназваного солдата, який співає, і каже Ар'ї Старк, що ця пісня - "нова".

Копирайт изображения Ed Sheeran/Instagram Image caption Ед Ширан запостив фото зі зйомок - на ньому він з акторкою Мейсі Вільямс та режисером Джеремі Подесвою

Daily Mirror написала, що цей епізод "міг би бути незграбнішим лише в тому разі, якби Ширан після нього підморгнув в камеру і сказав: "Можна придбати в усіх хороших магазинах".

Багато оглядачів написали, що головною метою першої серії було "відкрити сцену" для решти сезону.

І поки критики сперечаються, було це "стандартне" чи чудове відкриття, фани серіалу - в захваті.

"Божевілля Ар'ї. Камео Еда Ширана. Санса виглядає феноменально. Дейні нарешті торкнулася Вестероса. Дракони. "Гра престолів" по-справжньому повернулася", - написала користувач Luna у Twitter.