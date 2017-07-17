Гройсман: Гостомель має стати аеропортом для лоукостів

Копирайт изображения UNIAN Image caption Літак Ан-22 "Антей" на аеродромі у Гостомелі

Уряд планує упродовж року зробити аеропорт "Гостомель" українським авіамайданчиком для лоукостів. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман.

"Повинні ухвалити рішення, яке дасть змогу нам вирішити одразу кілька питань, серед яких - скасування будь-яких монополій у "Борисполі", залучення нових авіаперевізників і зниження вартості квитків", - сказав прем'єр.

У Кабміні планують залучення кількох лоукост-авіакомпаній до України.

Тимчасовим рішенням уряд вважає надання умов для лоукостів в аеропортах "Бориспіль" або "Київ" (Жуляни) терміном на один рік.

Крім того, залучати лоукости планують у регіональні аеропорти України.

При цьому пан Гройсман заявив, що із ірландським лоукостом Ryanair треба відновити і завершити переговори.

Зараз "Гостомель" - це база для літаків авіабудівної компанії "Антонов" і авіакомпанії "Авіалінії Антонова".