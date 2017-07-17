СБУ викрила адміністратора "сепаратистського проекту" в соцмережі

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СБУ затримала в Хмельницькій області адміністратора сепаратистської спільноти у соцмережі. Той хотів приєднатися до бойовиків на Донбасі, повідомляє прес-центр СБУ.

"Мешканець Хмельницької області, раніше неодноразово засуджений, мав намір приєднатися до бойовиків на території ОРДЛО. Аби привернути до себе увагу ватажків незаконних збройних формувань, він створив віртуальний сепаратистський проект у соціальній мережі", - повідомили правоохоронці.

В СБУ повідомили, що функціонування групи "Хмельницька народна республіка" у соціальній мережі "ВКонтакте" припинили.