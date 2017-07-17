Генсек ООН закликав усі країни до співпраці у справі MH17

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Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш закликав усі країни до співпраці у справі встановлення винних у трагедії MH17 на Донбасі у липні 2014 року. Про це повідомляє Центр новин ООН.

"У третю річницю загибелі малайзійського Боїнга, який виконував рейс MH17, Генеральний секретар ООН закликав усі країни до співпраці у справі встановлення винних у цій трагедії - як того вимагає резолюція 2166 Ради Безпеки ООН", - йдеться в заяві.

Також глава ООН зазначив, що він поділяє біль родичів загиблих пасажирів і екіпажу.

Літак прямував рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур. На його борту перебували 298 людей, усі загинули.

Рада безпеки Нідерландів у доповіді щодо обставин аварії назвала причиною катастрофи те, що у лайнер влучила ракета класу "земля - повітря", яку випустили з установки "Бук" російського виробництва.

Росія категорично заперечує свою причетність до трагедії.‎Трагедія з "Боїнгом-777" сталася у небі над Донбасом 17 липня 2014 року.