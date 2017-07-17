Київ: ДФС ліквідувала склади з підробленим віскі на 5 мільйонів
У Києві ліквідували підпільний склад із контрафактним елітним алкоголем на п'ять мільйонів гривень. Про це повідомляє прокуратура міста Києва у Facebook.
"У приміщеннях на території Солом'янського району міста Києва, а також транспортних засобів, було вилучено майже 4 тонни фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, які були розфасовані у скляні пляшки й упаковки відомих іноземних брендів, без акцизних марок встановленого зразку", - зазначили у відомстві.
Повідомляється, що продукцію реалізовували через Інтернет поштою.