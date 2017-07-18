Росія вимагає від США повернути конфісковану дипломатичну власність
Росія вимагає, щоб США надали їй доступ до двох дипломатичних дач, які Вашингтон закрив минулого року.
Після переговорів на високому рівні між двома сторонами, один з російських дипломатів підтвердив, що це питання "майже" вирішили.
Росія була обурена такими діями з боку США, а міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав це "грабунком серед білого дня".
У грудні 2016 року США оголосили 35 російських дипломатів персонами нон ґрата, також закрили дві дипломатичні дачі в штатах Нью-Йорк і Меріленд. Це було зроблено відповідно до санкцій після того, як розвідка США звинуватила Росію у зламі комп'ютерів, щоб підірвати передвиборчу кампанію Гілларі Клінтон.
Напередодні заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков зустрівся з заступником держсекретаря США з політичних справ Томасом Шенноном. За результатами зустрічі пан Рябков розповів, що Москва і Вашингтон близькі до домовленості щодо дипломатичної власності, закритої американською стороною.
Американська сторона результати переговорів не прокоментувала.
Раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважає неприйнятним те, що Вашингтон ставить умови для повернення російської власності. За його словами, це питання піднімав Володимир Путін на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Гамбурзі.
Сергій Лавров обурився арештом російської дипломатичної власності. " Як це так: відібрати власність, яка закріплена двосторонньою міжурядовою ратифікованим документом, а щоб її повернути, діють за принципом "Що моє, то моє, що твоє, то поділимо", - прокоментував пан Лавров інформацію джерел в Білому домі, які нібито заявили, що Вашингтон не має наміру повертати Росії дипвласність без отримання "чогось натомість".
Лавров висловив надію, що в адміністрації Дональда Трампа "все ж є розсудливі люди", які "чудово розуміють, що це рішення [...] адміністрація Обами ухвалила в стані агонії".
США запровадили санкції щодо Росії у грудні 2016 року через кібератак під час передвиборної кампанії, у яких Вашингтон звинувачував Росію.
Російська влада пообіцяли тоді дати адекватну відповідь. Російський дипломат анонімно повідомив російському виданню "Известия", що у відповідь Росія готова забрати урядову дачу США у Срібному Бору в Москві та сховище у російській столиці.
Однак Володимир Путін вирішив не висилати американських дипломатів
Представники нової американської адміністрації неодноразово висловлювали сумнів в адекватності дій адміністрації Барака Обами, зокрема і з висилкою дипломатів та закриттям дипломатичних дач, однак жодне з цих рішень не переглянули.
Історія двох дач
Перша ділянка у США, яка належить Росії, має близько 18,2 гектара. Її купив радянський уряд в 1972 році. Вона знаходиться у штаті Меріленд, на березі Чесапікської затоки приблизно в 100 кілометрах від Вашингтона.
Другий комплекс, площею близько 5,66 гектарів, придбали в 1954 році. Він розташований на острові Лонг-Айленд на березі Атлантичного океану, недалеко від Нью-Йорка.
Як розповідав Сергій Лавров, дачі використовувалися для того, щоб в період зимових канікул там відпочивали діти.