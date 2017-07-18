Росія вимагає від США повернути конфісковану дипломатичну власність

Копирайт изображения EPA Image caption Американська влада називає російську дипломатчну дачу в Меріленді шпигунським форпостом

Росія вимагає, щоб США надали їй доступ до двох дипломатичних дач, які Вашингтон закрив минулого року.

Після переговорів на високому рівні між двома сторонами, один з російських дипломатів підтвердив, що це питання "майже" вирішили.

Росія була обурена такими діями з боку США, а міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав це "грабунком серед білого дня".

У грудні 2016 року США оголосили 35 російських дипломатів персонами нон ґрата, також закрили дві дипломатичні дачі в штатах Нью-Йорк і Меріленд. Це було зроблено відповідно до санкцій після того, як розвідка США звинуватила Росію у зламі комп'ютерів, щоб підірвати передвиборчу кампанію Гілларі Клінтон.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков зустрівся з заступником держсекретаря США з політичних справ Томасом Шенноном. За результатами зустрічі пан Рябков розповів, що Москва і Вашингтон близькі до домовленості щодо дипломатичної власності, закритої американською стороною.

Американська сторона результати переговорів не прокоментувала.

Раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважає неприйнятним те, що Вашингтон ставить умови для повернення російської власності. За його словами, це питання піднімав Володимир Путін на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Гамбурзі.

Сергій Лавров обурився арештом російської дипломатичної власності. " Як це так: відібрати власність, яка закріплена двосторонньою міжурядовою ратифікованим документом, а щоб її повернути, діють за принципом "Що моє, то моє, що твоє, то поділимо", - прокоментував пан Лавров інформацію джерел в Білому домі, які нібито заявили, що Вашингтон не має наміру повертати Росії дипвласність без отримання "чогось натомість".

Лавров висловив надію, що в адміністрації Дональда Трампа "все ж є розсудливі люди", які "чудово розуміють, що це рішення [...] адміністрація Обами ухвалила в стані агонії".

Копирайт изображения AFP Image caption Будинок у Лонг-Айленді оточений деревами

США запровадили санкції щодо Росії у грудні 2016 року через кібератак під час передвиборної кампанії, у яких Вашингтон звинувачував Росію.

Російська влада пообіцяли тоді дати адекватну відповідь. Російський дипломат анонімно повідомив російському виданню "Известия", що у відповідь Росія готова забрати урядову дачу США у Срібному Бору в Москві та сховище у російській столиці.

Однак Володимир Путін вирішив не висилати американських дипломатів

Представники нової американської адміністрації неодноразово висловлювали сумнів в адекватності дій адміністрації Барака Обами, зокрема і з висилкою дипломатів та закриттям дипломатичних дач, однак жодне з цих рішень не переглянули.

Історія двох дач

Перша ділянка у США, яка належить Росії, має близько 18,2 гектара. Її купив радянський уряд в 1972 році. Вона знаходиться у штаті Меріленд, на березі Чесапікської затоки приблизно в 100 кілометрах від Вашингтона.

Другий комплекс, площею близько 5,66 гектарів, придбали в 1954 році. Він розташований на острові Лонг-Айленд на березі Атлантичного океану, недалеко від Нью-Йорка.

Як розповідав Сергій Лавров, дачі використовувалися для того, щоб в період зимових канікул там відпочивали діти.