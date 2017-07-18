Доба в АТО: один військовий отримав поранення, інший - травму
У зоні АТО минулої доби бойовики збільшили кількість обстрілів позицій ВСУ на Донецькому напрямку. Внаслідок обстрілу один військовий поранений, ще один травмований. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
За повідомленням, усього за добу бойовики здійснили 17 обстрілів.
На донецькому напрямку обстрілювали Піски та шахту Бутівка.
На луганському напрямку стріляли по позиціях ВСУ у Новозванівці, Новоолександрівці та Станиці Луганській.
На маріупольському напрямку бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО у Лебединському.
Сили АТО 10 разів відкривали вогонь у відповідь, додали в штабі.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.