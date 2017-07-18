Менш ніж 50% людей в Україні охоплені щепленнями АКДС - ВООЗ

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Всесвітня організація охорони здоров'я віднесла Україну до восьми країн світу, у яких охоплення трьома дозами вакцини АКДС складає менш ніж 50%.

Ця вакцина спрямована проти трьох небезпечних хвороб: дифтерії, коклюшу і правця.

Поруч із Україною в цьому переліку, укладеному за підсумками 2016 року, - Центральноафриканська республіка, Чад, Екваторіальна Гвінея, Нігерія, Сомалі, Південний Судан і Сирія.

Загалом у світі кожне десяте немовля, народжене у 2016 році, не отримало жодних щеплень, за останніми підрахунками ВООЗ та UNICEF.

Це - 12,9 мільйонів дітей.

Ще 6,6 млн дітей, які отримали першу дозу вакцини АКДС, за минулий рік не пройшли курс імунізації до кінця.

Агенція охорони здоров'я ООН відстежує відсоток дітей, які отримали щеплення.

"З 2010 року кількість дітей, яким зробили усі обов'язкові щеплення, зупинилася на 86%", - йдеться у повідомленні ВООЗ.

Ця цифра є нижчою, аніж цільовий показник ВООЗ у 90%. Його досягли лише 130 зі 194 країн-членів організації.

За оцінками ВООЗ, вакцинація запобігає 2-3 мільйонам смертей щороку.

Підтримка вакцинації зростає

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Раніше за підсумками цьогорічного Європейського тижня імунізації європейське бюро ВООЗ у своєму звіті вказало, що Україна залишається країною з найнижчим рівнем охоплення вакцинацією в регіоні.

"Довіра до імунізації є низькою, а програма імунізації є слабкою. Це все відбувається попри зусилля Міністерства охорони здоров'я та партнерських організацій, які намагаються виправити ситуацію", - йшлося у звіті організації.

Успіх програми імунізації залежить насамперед від налаштованості батьків, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я України.

За останні роки, підтримка імунізації в Україні значно зросла - 74% батьків позитивно ставляться до вакцинації дітей, що значно краще ніж 41% батьків які підтримували вакцинацію в 2014 році, додали в МОЗ.