У Києві безпечно купатися лише на двох пляжах з 11
У Києві безпечно відпочивати лише на двох - "Пуща Водиця" та "Вербний", що на озері Вербне (вул. Приозерна, Оболонський район), - з 11 пляжів. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби у Києві.
За повідомленням, такими є результати лабораторних досліджень державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".
"В інших водоймах проби води не відповідають нормативним показникам згідно вимог", - йдеться в повідомленні.
12 липня у комунальному підприємстві "Плесо" заявили, що не рекомендують відпочивати на всіх 11 пляжах Києва.