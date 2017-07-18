У Києві безпечно купатися лише на двох пляжах з 11

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У Києві безпечно відпочивати лише на двох - "Пуща Водиця" та "Вербний", що на озері Вербне (вул. Приозерна, Оболонський район), - з 11 пляжів. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби у Києві.

За повідомленням, такими є результати лабораторних досліджень державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

"В інших водоймах проби води не відповідають нормативним показникам згідно вимог", - йдеться в повідомленні.

12 липня у комунальному підприємстві "Плесо" заявили, що не рекомендують відпочивати на всіх 11 пляжах Києва.