Українського військового Марківа допитали в Італії

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Віталій Марків, 28-річний нацгвардієць, заарештований 30 червня у Болоньї, поки що залишається в італійській тюрмі.

Українця затримали за підозрою в умисному вбивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі у травні 2014 року поблизу Слов'янська.

У понеділок, 17 липня, відбувся перший допит Марківа.

Під час попередніх засідань підозрюваний скористався правом на мовчання через зміну адвоката. Тепер військового захищає відомий на Апеннінах правник Раффаеле делла Валле.

Питання зміни запобіжного заходу наразі не порушувалося, повідомила журналістам сторона захисту.

Допит тривав шість годин, і був дуже деталізованим.

Сторона захисту, яка наполягає на невинуватості Марківа, надала свої пояснення та отримані з України документи.

По-перше, твердить захисник, він на той час був не командувачем, а солдатом Нацгвардії, отже, не міг віддавати наказів. По-друге, його батальон не мав у своєму розпорядженні мінометів.

Крім того, наголошує Раффаеле делла Валле, з позиції, де перебував Марків, він навіть не міг бачити підніжжя гори, де загинули журналісти.

Саме через це сторона захисту особливо наполягає на виїзді на місце події, на гору Карачун поблизу Слов'янська, на той час окупованого.

"Тільки там можна зрозуміти всю складність справи, - заявив адвокат, - Йдеться ж не про рівний стадіон діаметром 100 метрів, а про гору окружністю в кілька кілометрів, відстані там є значними. Я попросив також, щоб були заслухані свідків бойові товариші Марківа, які були поряд з ним і можуть розповісти про обставини".

Копирайт изображения AFP Image caption В Україні розслідують загибель італійського журналіста Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова

Водночас сторона обвинувачення стверджує, що Марків на той час був командувачем і що він та інші особи "знали, що йдеться про журналістів й саме у них і цілилися".

За інформацією італійської преси, обвинувачення говорить про велику кількість - до 30 - мінометних ударів, а також про "значний проміжок часу, в який вони були завдані".

Долучені до справи й фотографії, зроблені Андреа Роккеллі в день загибелі.

Свідками обвинувачення є французький журналіст Вільям Роглон, що вцілів під час того обстрілу, та два італійських журналісти, які нібито спілкувалися з Марківим телефоном.

Свідки захисту також є, але їхні імена поки що не розголошуються. Як зазначає Раффаеле делла Валле, на його заклик до очевидців вже відгукнулися кілька людей, і упродовж серпня захист має намір провести власне розслідування.

У наступні 10 днів суддя має ухвалити рішення: або дозволити виїзд на місце події або ж оголосити фазу розслідування закритою і розпочати власне процес.

18 липня, як очікують, Віталій Марків має вперше від дати арешту побачитися з рідними.

На цей час його двічі відвідували представники консульства України у Мілані, за словами яких умови утримання є прийнятними.

Віталій Марків має громадянство як України, так і Італії. Оскільки італійські закони не виключають подвійного громадянства, то ув'язнений може користуватися консульською підтримкою з українського боку.

Військового затримали в італійському аеропорту. У Нацгвардії повідомляли, що він поїхав до Італії під час відпустки.

Напередодні генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Україна депортувала до Італії громадянина цієї країни, якого підозрюють у масштабних схемах з відмивання грошей.

ГПУ сподівається, що це сприятиме поверненню Віталія Марківа до України.