Перший європейський тур принца Джорджа і принцеси Шарлотти: фото

Герцог і герцогиня Кембриджські з дітьми - принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою - у понеділок прибули до Варшави, звідки починається їхня п'ятиденна офіційна поїздка до Польщі та Німеччини.

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Трирічний принц Джордж і дворічна принцеса Шарлотта вже супроводжували батьків під час їхнього візиту в Канаду. Та це їхня перша офіційна поїздка до Європи.

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Родину зустрів в аеропорту британський посол у Польщі Джонатан Нотт із дружиною, а також посол Польщі в Сполученому Королівстві Аркадій Жегоцький.

Копирайт изображения EPA Image caption Кейт и Уильяма в аэропорту встретил посол Британии в Польше с супругой

"Герцог і герцогиня дуже чекали на цю поїздку і захоплені прекрасною і різноманітністю програми візиту", - повідомив прес-секретар Кенсингтонського палацу.

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У своєму виступі під час вечірки з нагоди дня народження королеви, герцог вшанував "неймовірну мужність" Польщі, яку країна продемонструвала за часів нацистської окупації.

Він також передавав полякам повідомлення від королеви, в якому наголосив на тисячолітніх зв'язках між Британією та Польщею.

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Пітер Хант, кореспондент BBC

Для принца Джорджа і принцеси Шарлотти така поїздка - це щось нове, але в майбутньому вони мають стати для них звичними.

Щодо герцога і герцогині, то їхню поїздку до Польщі та Німеччини неминуче розглядатимуть в контексті брекзиту.

Це турне жодним чином не може вплинути на хід переговорів щодо виходу Британії з Євросоюзу. Але, як сподівається Форін-офіс, воно нагадає країнам, що між ними існують тісні зв'язки і їх потрібно зберігати і після "брекзиту".

Ця та місія, яку покладають на членів королівської сім'ї і яку вони виконують, відвідуючи різні європейські міста.

Копирайт изображения EPA Image caption З аеропорту герцог і герцогиня Кембриджські вирушили на офіційний сніданок в президентський палац, де їх зустрів Анджей Дуда (праворуч)

У програмі візиту Вільяма і Кейт заплановані зустрічі з жертвами Голокосту і нацистських репресій, відвідання Музею Варшавського повстання, колишнього концентраційного табору Штуттгофа, де були закатовані і загинули 65 тисяч людей.

Також заплановано відвідання Гданської судноверфі, відомої як місце заснування руху "Солідарність" у 1980 році.

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Копирайт изображения EPA Image caption Президент польщі Анджей Дуда та його дружина Агата Корнхаузер-Дуда зустріли Кейт і Вільяма в президентському палаці у Варшаві

Пізніше цього тижня герцог і герцогиня відвідають Німеччину, де зустрінуться із Ангелою Меркель.