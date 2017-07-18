Рішення суду щодо Розенблата: застава 7 млн гривень
Солом'янський суд Києва задовольнив вимогу обвинувачення і зобов'язав депутата Верховної Ради Борислава Розенблата, підозрюваного у корупції, сплатити заставу 7 мільйонів гривень і виконати інші вимоги прокуратури.
Ідеться про заставу у розмірі 7 мільйонів гривень, а також зобов'язання носити електронний браслет, прибувати за першою вимогою прокурора чи суду, здати усі закордонні паспорти, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальній справі та свідками.
Після оголошення вердикту пан Розенблат заявив, що виконає всі приписи, які містяться в ухвалі суду.
11 липня ВР дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності та зняла недоторканність із депутата. Проте не проголосувала за його затримання і арешт. Тому суд міг обрати йому запобіжний захід або у вигляді застави, або особистих зобов'язань та поруки.
Борислав Розенблат вважає кримінальну справу "помстою" бурштинової мафії.
Підозри прокуратури
Генеральний прокурор Юрій Луценко 11 липня, представляючи подання у парламенті, заявив, що досудовим розслідуванням встановлено, що Борислав Розенблат "у період від 02.10.2016 по 19.06.2017 вчинив низку кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності".
Ідеться про нібито отримання 200 тисяч доларів хабара за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевих органів влади про надання ТОВ "Укртехвидобуток" спеціальних дозволів на користування надрами.
Державні обвинувачі твердять, що Борислав Розенблат отримував грошову винагороду від представника підприємства-нерезидента України, який зв'язався із депутатами для лобіювання необхідних змін до законодавства.
Слідчі твердять, що мають аудіо- та відеозаписи, на яких Борислав Розенблат спілкується із зацікавленими особами про поправки до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.
У справі підозрюється шість осіб, у тому числі ще один депутат парламенту, Максим Поляков, а також особи із оточення Борислава Розенблата.
Запобіжний захід Максиму Полякову розглядатиметься пізніше. Як заявили представники обвинувачення у суді, депутат повідомив про хворобу.
Розенблат: це помста бурштинової мафії
Борислав Розенблат заявив у суді, що вважає справу "із самого початку і до самого кінця вигаданою".
"Ніколи у житті я не вчиняв злочинів, які мені інкримінують. Я вважаю себе дискредитованим. Я обіцяв і займався тим, щоб легалізувати видобуток бурштину, аби це був державний бізнес, а не структур під прикриттям правоохоронних органів", - сказав він.
Підозрюваний твердить, що був співавтором багатьох законів, спрямованих на це. Закони, "лобіювання" яких за винагороду йому інкримінують, Борислав Розенбалт назвав необхідними для України і такими, що - "відповідно до висновку антикорупційного комітету ВРУ - не мають корупційної складової".
"Мені вперше в житті дуже соромно. Соромно за те, що за кошти платників податків ми створили структури, які мають боротися із корупцією. Натомість вони займаються провокаціями і дискредитацією", - заявив він у суді.
З трибуни парламенту 11 липня, а також на засіданні регламентного комітету ВРУ Борислав Розенблат називав звинувачення на свою адресу "трагедією" і "провокацією". Депутат заявляв, що провокацію хабара неправомірно провели співробітники НАБУ і що вона є помстою за його "багаторічну боротьбу із бурштиновою мафією".
Депутат також заявив суду, що НАБУ не відреагувало на його офіційну заяву про неправомірну провокацію дати хабар.