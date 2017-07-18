Рішення суду щодо Розенблата: застава 7 млн гривень

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Солом'янський суд Києва задовольнив вимогу обвинувачення і зобов'язав депутата Верховної Ради Борислава Розенблата, підозрюваного у корупції, сплатити заставу 7 мільйонів гривень і виконати інші вимоги прокуратури.

Ідеться про заставу у розмірі 7 мільйонів гривень, а також зобов'язання носити електронний браслет, прибувати за першою вимогою прокурора чи суду, здати усі закордонні паспорти, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальній справі та свідками.

Після оголошення вердикту пан Розенблат заявив, що виконає всі приписи, які містяться в ухвалі суду.

11 липня ВР дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності та зняла недоторканність із депутата. Проте не проголосувала за його затримання і арешт. Тому суд міг обрати йому запобіжний захід або у вигляді застави, або особистих зобов'язань та поруки.

Борислав Розенблат вважає кримінальну справу "помстою" бурштинової мафії.

Підозри прокуратури

Генеральний прокурор Юрій Луценко 11 липня, представляючи подання у парламенті, заявив, що досудовим розслідуванням встановлено, що Борислав Розенблат "у період від 02.10.2016 по 19.06.2017 вчинив низку кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності".

Ідеться про нібито отримання 200 тисяч доларів хабара за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевих органів влади про надання ТОВ "Укртехвидобуток" спеціальних дозволів на користування надрами.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Адвокати Борислава Розенблата твердять про необгрунтованість клопотання прокуратури про запобіжний захід

Державні обвинувачі твердять, що Борислав Розенблат отримував грошову винагороду від представника підприємства-нерезидента України, який зв'язався із депутатами для лобіювання необхідних змін до законодавства.

Слідчі твердять, що мають аудіо- та відеозаписи, на яких Борислав Розенблат спілкується із зацікавленими особами про поправки до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

У справі підозрюється шість осіб, у тому числі ще один депутат парламенту, Максим Поляков, а також особи із оточення Борислава Розенблата.

Запобіжний захід Максиму Полякову розглядатиметься пізніше. Як заявили представники обвинувачення у суді, депутат повідомив про хворобу.

Розенблат: це помста бурштинової мафії

Я обіцяв і займався тим, щоб легалізувати видобуток бурштину, аби це був державний бізнес, а не структур під прикриттям правоохоронних органів Борислав Розенблат, депутат Верховної Ради України

Борислав Розенблат заявив у суді, що вважає справу "із самого початку і до самого кінця вигаданою".

"Ніколи у житті я не вчиняв злочинів, які мені інкримінують. Я вважаю себе дискредитованим. Я обіцяв і займався тим, щоб легалізувати видобуток бурштину, аби це був державний бізнес, а не структур під прикриттям правоохоронних органів", - сказав він.

Підозрюваний твердить, що був співавтором багатьох законів, спрямованих на це. Закони, "лобіювання" яких за винагороду йому інкримінують, Борислав Розенбалт назвав необхідними для України і такими, що - "відповідно до висновку антикорупційного комітету ВРУ - не мають корупційної складової".

"Мені вперше в житті дуже соромно. Соромно за те, що за кошти платників податків ми створили структури, які мають боротися із корупцією. Натомість вони займаються провокаціями і дискредитацією", - заявив він у суді.

З трибуни парламенту 11 липня, а також на засіданні регламентного комітету ВРУ Борислав Розенблат називав звинувачення на свою адресу "трагедією" і "провокацією". Депутат заявляв, що провокацію хабара неправомірно провели співробітники НАБУ і що вона є помстою за його "багаторічну боротьбу із бурштиновою мафією".

Депутат також заявив суду, що НАБУ не відреагувало на його офіційну заяву про неправомірну провокацію дати хабар.