У "ДНР" заявили про створення "Малоросії"

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У "ДНР" у вівторок оголосили про створення нової "держави" - "Малоросії" на місці України.

Як повідомляють новинні ресурси бойовиків, в Донецьку зачитали відповідний "конституційний акт" від імені "ДНР", "ЛНР" та нібито інших регіонів України (за винятком Криму).

Центром нового утворення, згідно з заявами, має бути Донецьк, а Київ - стати "історико-культурним центром".

Підконторольні сепаратистам медіа додають, що нова "держава" буде федерацією.

Офіційний Київ відреагував на це заявами про те, що суверенітет України над окремими районами Донбасу буде відновлено

У Twitter речника президента Святослава Цеголка сказано: "Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом. - П".

"Український народ поховав "новороссію", похоронить і "малороссію", - написав у Facebook начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

"Хворі фантазії російських маріонеток зникають як мара. Територіальний суверенітет України буде відновлено. Беззаперечно!" - додав пан Муженко.

Леонід Калашников, глава комітету російської Держдуми у справах СНД, сказав, що заяви прихильників "ДНР" викликають нерозуміння з точки зору Мінських угод.

"ДНР" і "ЛНР" не визнані більшістю країн, але документи, видані обома утвореннями, з 2017 року почали визнавати у Росії.

Після початку бойових дій на сході України в 2014 році з'явився проект зі схожою назвою - "Новоросія".

Він об'єднував "ДНР" і "ЛНР". У травні 2015 року один з керівників "ДНР" заявив, що проект закритий на невизначений час.