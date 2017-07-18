Україна та Грузія домовилися про стратегічну співпрацю

Копирайт изображения Svyatoslav Tsegolko

Україна та Грузія уклали угоду про стратегічну співпрацю. Відповідне рішення ухвалили президенти Петро Порошенко та Георгій Маргвелашвілі - український лідер перебуває з офіційним візитом у Грузії.

Угода передбачає "взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності" держав, повідомив речник президента України Святослав Цеголко.

Перед цим міністри закордонних справ підписали договір про співпрацю в галузі освіти, зокрема щодо вивчення української мови у Грузії.

Також Петро Порошенко анонсував угоду про співпрацю між Одеською областю та грузинським регіоном Аджарією, яку мають підписати у середу.

"Українці вдячні тим грузинам, які в 2014 році приїхали до України захищати її суверенітет", - відзначив Петро Порошенко.

Лідери країн також домовилися активізувати співпрацю у рамках об'єднання ГУАМ та у військовій сфері.

"У навчаннях Сі Бриз 2017 поруч з українськими, американськими, турецькими моряками беруть участь грузинські військові", - відзначив Петро Порошенко.