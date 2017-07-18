В Іспанії арештували відомого футбольного функціонера

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В Іспанії арештували президента Іспанської футбольної федерації Анхель Марію Вільяра та його сина у справі про розслідування корупції, повідомило джерело у судових колах.

За повідомленням видання El Pais та агенції Efe, Вільяра арештували за підозрою у розкраданні коштів.

Пан Вільяр, колишній іспанський футболіст, з 1988 року був президентом Королівської іспанської футбольної федерації.

Його син Горка - один з тих, кого арештували під час рейдів поліції вранці у вівторок.

Агенція Efe повідомляє, що звинувачення стосуються фальсифікації документів та незаконного привласнення коштів, пов'язаних з організацією футбольних матчів.

Пан Вільяр та його юристи поки не прокоментували ситуацію.

За час президентства Вільяра у федерації, Іспанія виграла два Чемпіонати Європи з футболу, а також Чемпіонат світу з футболу 2010 року.

Анхель Марія Вільяр також виконував обов'язки президента УЄФА, поки керівник асоціації Мішель Платіні перебував під слідством.