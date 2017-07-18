Google зробив 3D-тури музеями України просто неба

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Компанія Google разом з міністерством культури України оцифрувала сім музеїв просто неба в різних регіонах країни і створила віртуальний тур ними. Про це йдеться у блозі компанії.

На спеціальному сайті "Музеї України просто неба" можна здійснити віртуальну подорож, дізнатися про історію життя в різних регіонах, а також ознайомитися з народною архітектурою та побутом.

3D-тури музеями також доступні в режимі Street View на Картах Google.

Проект є частиною кампанії "Автентична Україна" і складається з музеїв народної архітектури та побуту у Києві (Пирогів), Львові ("Шевченківський гай"), Переяслав-Хмельницькому та Ужгороді, а також з Центру народознавства "Мамаєва Слобода" (Київ), Запорізької Січі - заповідника "Хортиця" (Запоріжжя) та резиденції Богдана Хмельницького у Чигирині.

Копирайт изображения ukraine.googleblog.com

Віртуальна екскурсія доступна трьома мовами - українською, російською і англійською.

360-градусні панорами дозволяють прогулятися територією музеїв, зазирнути всередину будинків і ознайомитися з експозиціями.

"Такі проекти - чудове поєднання сучасних технологій і вікового надбання нашого народу", - сказав міністр культури Євген Нищук.

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У рамках кампанії "Автентична Україна" уже представлені віртуальні тури дерев'яними церквами карпатського регіону, що вважаються світовою спадщиною ЮНЕСКО, і 3D-тур Київським національним академічним театром оперети.