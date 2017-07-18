У "ЛНР" заперечили участь у створенні "Малоросії"
Так званий керівник Народної Ради "Луганської народної республіки" Володимир Дегтяренко заперечив участь "ЛНР" у створенні "Малоросії", повідомляє агенція сепаратистів "Луганський інформаційний центр".
Згодом участь у створенні "Малоросії" заперечили і в адміністрації лідера самопроголошеної "ЛНР" Ігоря Плотницького.
У вівторок зранку інформаційні ресурси донецьких сепаратистів повідомили про нібито створення у Донецьку "держави Малоросії", до складу якої увійдуть, окрім "ДНР" та "ЛНР", ще й вся територія України, але без Криму.
Представники української влади вже відреагували на цю заяву. Петро Порошенко у відповідь пообіцяв, що Україна відновить контроль над Донбасом та Кримом.
"Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом", - сказано в Twitter речника президента Святослава Цеголка.
На прес-конференції у Тбілісі президент України прокоментував цю ситуацію.
"Ви маєте розуміти, що Захарченко, Плотницький - це не політичні фігури, це - маріонеткове шоу, яке транслює меседжі, отриманні з Росії", - додав Порошенко.
"Український народ поховав "новороссію", похоронить і "малороссію", - так написав у Facebook начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.
Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що "заяви кремлівських маріонеток про створення нових державних формувань на сході України - це ще один доказ агресивних планів Путіна".
"ЛНР" проти "Малоросії"?
У вівторок у самопроголошеній "ДНР" керівник утворення Олександр Захарченко оголосив про створення нової "держави" - "Малоросії", на місці України.
Як повідомляють новинні ресурси сепаратистів, в Донецьку зачитали відповідний "конституційний акт" від імені "ДНР", "ЛНР" та нібито інших регіонів України (за винятком Криму).
Центром нового утворення, згідно з заявами, має бути Донецьк, а Київ - повинен стати "історико-культурним центром".
Підконтрольні сепаратистам медіа додають, що нова "держава" буде федерацією.
Проте невдовзі підконтрольні луганським бойовикам ЗМІ заперечили участь у проекті "ЛНР".
Володимир Дегтяренко заявив, що представники Луганська не відвідували засідання у Донецьку, де пан Захарченко оголосив про створення "Малоросії".
Він додав, що у "республіці" навіть не знали про подібні наміри.
Таку ж позицію озвучила адміністрація Ігоря Плотницького, наголосивши, що вони не обговорювали цю ініціативу з "ДНР".
Окрім того, у "ЛНР" підкреслили, що виконують Мінські угоди.
Голова комітету російської Держдуми у справах СНД Леонід Калашников сказав, що заяви прибічників "ДНР" викликають нерозуміння з точки зору Мінських угод.
А представник України на мінських перемовинах у підгрупі безпеки Євген Марчук спрогнозував, що заява Захарченка може зірвати завтрашнє засідання у білоруській столиці.
"ДНР" і "ЛНР" не визнані жодною країною світу, але документи, видані обома утвореннями, з 2017 року почали визнавати у Росії.
Після початку бойових дій на сході України в 2014 році з'являвся схожий проект під назвою "Новоросія".
Він об'єднував "ДНР" і "ЛНР". У травні 2015 року в керівництві "ДНР" заявили, що проект поки що закритий на невизначений час.