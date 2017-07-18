У "ЛНР" заперечили участь у створенні "Малоросії"

Копирайт изображения AFP Image caption В адміністрації керівника "ЛНР" заперечують участь у створенні "Малоросії"

Так званий керівник Народної Ради "Луганської народної республіки" Володимир Дегтяренко заперечив участь "ЛНР" у створенні "Малоросії", повідомляє агенція сепаратистів "Луганський інформаційний центр".

Згодом участь у створенні "Малоросії" заперечили і в адміністрації лідера самопроголошеної "ЛНР" Ігоря Плотницького.

У вівторок зранку інформаційні ресурси донецьких сепаратистів повідомили про нібито створення у Донецьку "держави Малоросії", до складу якої увійдуть, окрім "ДНР" та "ЛНР", ще й вся територія України, але без Криму.

Представники української влади вже відреагували на цю заяву. Петро Порошенко у відповідь пообіцяв, що Україна відновить контроль над Донбасом та Кримом.

"Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом", - сказано в Twitter речника президента Святослава Цеголка.

На прес-конференції у Тбілісі президент України прокоментував цю ситуацію.

"Ви маєте розуміти, що Захарченко, Плотницький - це не політичні фігури, це - маріонеткове шоу, яке транслює меседжі, отриманні з Росії", - додав Порошенко.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Петро Порошенко сьогодні відвідує Грузію

"Український народ поховав "новороссію", похоронить і "малороссію", - так написав у Facebook начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що "заяви кремлівських маріонеток про створення нових державних формувань на сході України - це ще один доказ агресивних планів Путіна".

"ЛНР" проти "Малоросії"?

У вівторок у самопроголошеній "ДНР" керівник утворення Олександр Захарченко оголосив про створення нової "держави" - "Малоросії", на місці України.

Як повідомляють новинні ресурси сепаратистів, в Донецьку зачитали відповідний "конституційний акт" від імені "ДНР", "ЛНР" та нібито інших регіонів України (за винятком Криму).

Центром нового утворення, згідно з заявами, має бути Донецьк, а Київ - повинен стати "історико-культурним центром".

Підконтрольні сепаратистам медіа додають, що нова "держава" буде федерацією.

Проте невдовзі підконтрольні луганським бойовикам ЗМІ заперечили участь у проекті "ЛНР".

Володимир Дегтяренко заявив, що представники Луганська не відвідували засідання у Донецьку, де пан Захарченко оголосив про створення "Малоросії".

Він додав, що у "республіці" навіть не знали про подібні наміри.

Копирайт изображения TASS Image caption Олександр Захарченко хоче створити "Малоросію"

Таку ж позицію озвучила адміністрація Ігоря Плотницького, наголосивши, що вони не обговорювали цю ініціативу з "ДНР".

Окрім того, у "ЛНР" підкреслили, що виконують Мінські угоди.

Голова комітету російської Держдуми у справах СНД Леонід Калашников сказав, що заяви прибічників "ДНР" викликають нерозуміння з точки зору Мінських угод.

А представник України на мінських перемовинах у підгрупі безпеки Євген Марчук спрогнозував, що заява Захарченка може зірвати завтрашнє засідання у білоруській столиці.

"ДНР" і "ЛНР" не визнані жодною країною світу, але документи, видані обома утвореннями, з 2017 року почали визнавати у Росії.

Після початку бойових дій на сході України в 2014 році з'являвся схожий проект під назвою "Новоросія".

Він об'єднував "ДНР" і "ЛНР". У травні 2015 року в керівництві "ДНР" заявили, що проект поки що закритий на невизначений час.