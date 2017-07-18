Індійський вояк вбив командира "через мобілку"

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Молодий індійський солдат застрелив командира у провінції Кашмір після суперечки, причиною якої могла бути заборона користуватись мобільним телефоном.

Офіційні представники армії підтвердили смерть, проте не повідомляють деталей.

Але деякі офіцери розповіли ВВС, що суперечка була щодо мобільного телефону.

Місцеві ЗМІ вказують, що солдату сказали не використовувати телефон під час чергування і конфіскували апарат.

Офіційні представники заявили ВВС, що поліція та військові продовжують розслідування.

Інцидент стався на фоні занепокоєння щодо моральної ситуації в армії Індії.

Цього року в країні наказали провести розслідування після оприлюднення відео, на якому солдат скаржиться на якість продуктів.

Також армію критикували за те, що чоловіка прив'язали до військової машини та використовували як живий щит під час відходу військових в індійській частині Кашміру.

Джерела в індійській армії повідомили ВВС, що моральний рівень поміж солдатів у долині Кашмір дуже низький.

Багатьом солдатам стає дуже некомфортно через їхню роль у регіоні. Вони вказують, що бояться перетворення на окупаційну армію.

Кашмір є спірною територією між Індією та Пакистаном. Підконтрольна Індії частина провінції в останні місяці стикнулась з ескалацією насильства.