У Німеччині півтисячі хлопчиків-хористів зазнавали домагань

Копирайт изображения Getty Images Image caption У звіті стверджують, що насилля могло практикуватись у школі при хорі

Щонайменше 567 членів легендарного німецького католицького хору хлопчиків Regensburger Domspatzen були об'єктами фізичного насилля і навіть сексуального домагання за останні 60 років, йдеться у новому звіті правозахисників.

Попередній звіт 2016 року встановив 231 жертву насилля.

Хор та школа для хлопчиків з музичним ухилом при ньому мають тисячолітню історію й відомі за межами Баварії та Німеччини.

У документі звинувачують 49 членів католицької церкви у зловживаннях між 1945 та початком 1990-х років.

Потенційні злочинці навряд чи будуть покарані через завершення терміну давності.

Їхні жертви описали свій досвід як "в'язницю, пекло та концентраційний табір".

Звинувачення у фізичному насиллі стосуються дітей, які відвідували молодшу та старшу школу при Regensburger Domspatzen, вказує адвокат Ульріх Вебер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хор відомий у католицькому світі і часто співає для Папи

Представники хору для хлопчиків Regensburger Domspatzen ще мають відповісти на звинувачення.

Презентуючи своє дослідження, пан Вебер заявив, що знайшов 500 справ фізичного насилля та 67 випадків сексуальної наруги за шість десятиліть.

Він додав, що не зміг зв'язатись або поговорити напряму з багатьма колишніми учнями, а тому приблизна кількість постраждалих може сягати 700 дітей.

З 49 церковників, які займались зловживаннями і створенням "культу мовчання", дев'ять могли бути залучені до сексуальної наруги.

Жертви домагань та насилля описали свій досвід у школах південної Німеччини як "найгірший час у житті, повний страху, насилля та безнадії".

Керівника хору з 1964 до 1994 років Георга Ратцінгера можуть звинуватити "у байдужості до ситуації та невтручанні", повідомив пан Вебер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адвокат Ульріх Вебер говорить про 500 випадків фізичного насильства та 67 - сексуального домагання

93-літній пан Ратцінгер, який є старшим братом колишнього Папи Римського Бенедикта XVI, заперечує, що знав щось про насилля.

За його словами, цю тему "ніколи не обговорювали", коли він керував хором.

Церква попередньо запропонувала заплатити жертвам Regensburger Domspatzen компенсацію від 5 до 20 тисяч євро кожному.

Тисячолітній хор опинився у центрі скандалу в 2010 році через звинувачення у масових сексуальних домаганнях.

Католицьку церкву останніми роками супроводжують багато скандалів подібного характеру. У 1990-х роках з'явилось багато інформації щодо поширеного насильства в Ірландії, а на зламі століть про подібні випадки у церкві заговорили у десятках країн.

ООН звинуватила Ватикан у "систематичному" схваленні політики, яка дозволяє священикам сексуальну наругу над тисячима дітьми.

З моменту обрання Папа Франциск дав надію жертвам наруги, закликавши боротись з сексуальним насиллям у церкві.