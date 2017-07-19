Керівник армії Франції подав у відставку через суперечку з Макроном
Очільник збройних сил Франції генерал П'єр де Вільє подав у відставку через суперечку із президентом країни Еммануелем Макроном довкола скорочення бюджету.
У своїй заяві генерал де Вільє заявив, що більше не може "гарантувати тривалість тієї моделі армії", яку вважає спроможною захистити Францію.
Зокрема, 60-річний генерал, який очолив армію у лютому 2014 року, обурився скороченнями видатків на армію на 850 мільйонів євро у 2017 році. Більшість із цих скорочень мали зачепити оснащення французького війська.
Минулого тижня пан Вільє застерігав у парламенті, що урядові не слід сперечатися з ним із цього приводу.
Того ж минулого тижня французький уряд оприлюднив плани щодо масштабних бюджетних урізань з метою знизити дефіцит держбюджету.
Сам президент Макрон тоді заявляв, що не терпітиме розбіжностей із керівництвом армії.
"Деякі дебати недостойно вести на публічній арені", - заяви президент, виступаючи минулого тижня у міністерстві оборони Франції.
"Якщо очільник війська і президент з чимось незгодні, очільник війська йде у відставку", - заявив він пізніше у інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche.
Де Вільє і Макрон мали зустрітися і обговорити суперечку у цієї п'ятниці.
Наступника генерала не Вільє відтак мають оголосити наступної середи. Як повідомляє агенція AFP, ним стане генерал Франсуа Лекойнтр.