Керівник армії Франції подав у відставку через суперечку з Макроном

Копирайт изображения AFP Image caption Еммануель Макрон і генерал де Вільє на параді з нагоди Дня взяття Бастилії минулої п'ятниці

Очільник збройних сил Франції генерал П'єр де Вільє подав у відставку через суперечку із ‎президентом країни Еммануелем Макроном довкола скорочення бюджету.‎

У своїй заяві генерал де Вільє заявив, що більше не може "гарантувати тривалість тієї моделі ‎армії", яку вважає спроможною захистити Францію.‎

Зокрема, 60-річний генерал, який очолив армію у лютому 2014 року, обурився ‎скороченнями видатків на армію на 850 мільйонів євро у 2017 році. Більшість із цих ‎скорочень мали зачепити оснащення французького війська.‎

Минулого тижня пан Вільє застерігав у парламенті, що урядові не слід сперечатися з ним із ‎цього приводу.‎

Того ж минулого тижня французький уряд оприлюднив плани щодо масштабних бюджетних ‎урізань з метою знизити дефіцит держбюджету.‎

Сам президент Макрон тоді заявляв, що не терпітиме розбіжностей із керівництвом армії.‎

‎"Деякі дебати недостойно вести на публічній арені", - заяви президент, виступаючи ‎минулого тижня у міністерстві оборони Франції.‎

‎"Якщо очільник війська і президент з чимось незгодні, очільник війська йде у відставку", - ‎заявив він пізніше у інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche.‎

Де Вільє і Макрон мали зустрітися і обговорити суперечку у цієї п'ятниці.‎

Наступника генерала не Вільє відтак мають оголосити наступної середи. Як повідомляє ‎агенція AFP, ним стане генерал Франсуа Лекойнтр.‎