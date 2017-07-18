Пранкера з Євробачення оштрафували - прокуратура

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Пранкера Віталія Седюка оштрафували на понад вісім тисяч гривень за витівку на "Євробаченні-2017". Про це повідомили у прокуратурі Києва.

"Суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство) та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян", - заявили у відомстві.

Під час дебатів прокурор просив Дніпровський районний суд призначити йому покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.

Після виступів конкурсантів на "Євробаченні" переможниця минулорічного конкурсу Джамала співала пісню "I believe in U".

Під час виконання пісні, яку транслювали у прямому ефірі, пан Седюк, замотаний у прапор Австралії, вискочив на сцену, скинув штани і показав свої сідниці.

Джамала незворушно продовжувала співати далі.