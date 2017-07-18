На Донеччині поліція з 18 липня перевірятиме автобуси

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Поліція Донеччини з 18 по 27 липня проведе операцію "Автобус", аби посилити безпеку пасажирських перевезень. Про це повідомили у відомстві.

Правоохоронці перевірятимуть документи для перевезення пасажирів та фіксуватимуть порушення правил перевезення на території Донецької області, яка підконтрольна Україні, зазначили у поліції.

Крім того поліцейські перевірятимуть технічний стан транспорту, а також "дотримання пасажироперевізниками вимог законодавства по безпеці дорожнього руху, організацією проходження передрейсового медичного огляду водіїв".

Також проводитимуть профілактичну роботу.