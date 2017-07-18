У Хорватії і Чорногорії вирують лісові пожежі

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Чорногорія звернулася з міжнародного співтовариства, аби надати їй допомогу в боротьбі з лісовими пожежами.

Український уряд повідомив, що направить у Чорногорію пожежний літак Ан-32П. Також у боротьбі з пожежами Чорногорії допоможе НАТО.

Пожежі вирують уздовж Адріатичного узбережжя і тривають уже кілька днів, через незвичайну спеку і відсутністю опадів.

У сусідній Хорватії пожежі наближаються до другого за величиною міста країни Спліта.

Багато жителів Хорватії їдуть до Чорногорії, аби сховатися там від пожеж.

Торговий центр у Спліті довелося евакуювати через небезпечну близькість до вогню. До міста приїхали члени уряду для термінової наради.

Президент Хорватії Колінда Грабар-Кітаревіч через кризу перервала візит до Австрії.

Копирайт изображения AFP Image caption На узбережжі Адріатики на кордоні між Хорватією і Чорногорією багатьом селам загрожують лісові пожежі

Ситуацію ускладнюють сильні північні вітри і спека. У деяких районах на його околицях було оголошено евакуацію. Через пожежі перекриті дороги на південь від міста.

Туди приїхали підрозділи хорватської армії, які беруть участь у гасінні міського сміттєзвалища, що зайнялося від сусіднього лісу.

Мер Спліта заявив, що головна небезпека минула, але лісові пожежі досі не погасили. Влада в Хорватії повідомляє, що серед туристів жертв немає і що вогонь мають взяти під контроль найближчим часом.

На півдні узбережжя Чорногорії лісові пожежі як і раніше загрожують містам Тіват і Херцег-Нови, а село Дурашевічі вже охоплене вогнем.

Інші середземноморські країни також стикаються із загрозою лісових пожеж.

Пожежа спалахнула в сосновому лісі поблизу міста Кастельфусано в Італії, на узбережжі на північний захід від Рима, а з пляжів в Остії люди бачать дим у цьому районі.