Гаага: з Росії стягнуть 5,4 млн євро через судно "Грінпісу"
Росія повинна виплатити Нідерландам компенсацію у 5,4 млн євро за затримання судна Arctic Sunrise із активістами "Грінпісу" восени 2013 року. Таке рішення виніс арбітраж, який створили при Постійній палаті третейського суду в Гаазі.
Згідно з рішенням, Москва має виплатити компенсації понад 1,6 мільйонів євро заподіяної судну шкоди, 3 мільйони євро - за матеріальні та нематеріальні збитки, які заподіяли людям на борту, 625 тисяч євро - за аванси на оплату арбітражних витрат, а також 13, 5 тисяч євро - за витрати Нідерландів на випуск банківської гарантії.
Крім того, Росія має виплатити відсотки.
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Команду голландського судна Arctic Sunrise затримали росіяни 19 вересня 2013 роки після спроби провести акцію протесту на нафтовидобувній платформі у Баренцевому морі.
Судно відбуксували до Мурманська, а 30 людей, які перебували на борту заарештували. Спочатку їх звинуватили в піратстві, проте пізніше звинувачення перекваліфікували на хуліганство.
У листопаді 2013 року членів команди Arctic Sunrise звільнили під заставу в два мільйони рублів, а наприкінці грудня того ж року вони потрапили під амністію, яку оголосили через 20-річчя російської конституції. У червні 2014 року із судна Arctic Sunrise був зняли арешт, а в серпні воно повернулося в Амстердам.
Арбітражний розгляд ініціювали Нідерланди у жовтні 2013 року. До складу арбітражу увійшли представники Австpаліі, Нідерландів, Польщі, Мексики та Гани.
Рішення по суті суд в Гаазі виніс у серпні 2015 року, ухваливши, що Росія порушила свої зобов'язання згідно з конвенцією ООН із морського права, зробивши висадку Arctic Sunrise без попередньої згоди Нідерландів, а також заарештувавши 30 людей, які перебували на борту судна.
Однак тоді арбітраж відклав визначення розміру компенсації на пізніше.