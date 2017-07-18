Гаага: з Росії стягнуть 5,4 млн євро через судно "Грінпісу"

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Росія повинна виплатити Нідерландам компенсацію у 5,4 млн євро за затримання судна Arctic Sunrise із активістами "Грінпісу" восени 2013 року. Таке рішення виніс арбітраж, який створили при Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

Згідно з рішенням, Москва має виплатити компенсації понад 1,6 мільйонів євро заподіяної судну шкоди, 3 мільйони євро - за матеріальні та нематеріальні збитки, які заподіяли людям на борту, 625 тисяч євро - за аванси на оплату арбітражних витрат, а також 13, 5 тисяч євро - за витрати Нідерландів на випуск банківської гарантії.

Крім того, Росія має виплатити відсотки.

Команду голландського судна Arctic Sunrise затримали росіяни 19 вересня 2013 роки після спроби провести акцію протесту на нафтовидобувній платформі у Баренцевому морі.

Судно відбуксували до Мурманська, а 30 людей, які перебували на борту заарештували. Спочатку їх звинуватили в піратстві, проте пізніше звинувачення перекваліфікували на хуліганство.

У листопаді 2013 року членів команди Arctic Sunrise звільнили під заставу в два мільйони рублів, а наприкінці грудня того ж року вони потрапили під амністію, яку оголосили через 20-річчя російської конституції. У червні 2014 року із судна Arctic Sunrise був зняли арешт, а в серпні воно повернулося в Амстердам.

Арбітражний розгляд ініціювали Нідерланди у жовтні 2013 року. До складу арбітражу увійшли представники Австpаліі, Нідерландів, Польщі, Мексики та Гани.

Рішення по суті суд в Гаазі виніс у серпні 2015 року, ухваливши, що Росія порушила свої зобов'язання згідно з конвенцією ООН із морського права, зробивши висадку Arctic Sunrise без попередньої згоди Нідерландів, а також заарештувавши 30 людей, які перебували на борту судна.

Однак тоді арбітраж відклав визначення розміру компенсації на пізніше.