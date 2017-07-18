В Авдіївці через обстріл поранено цивільних - ВЦА

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У вівторок бойовики відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки, поранено двоє чоловіків. Про це повідомив голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський на Facebook.

"Поранено двох чоловіків - 1955 та 1961 років народження. З осколковим пораненнями голови їх доправили до міської лікарні. Лікарі кажуть, стан - середнього ступеня важкості. Надають усю необхідну допомогу", - написав він на Facebook.

Пан Жебрівський також зазначив, що в Авдіївці місцеві мешканці чують вибухи - "бойовики б'ють по позиціях наших армійців".