Добкін: Новинський вніс частину застави у 30 млн гривень

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Депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін заявляє, що депутат із його партії Вадим Новинський вніс за нього частину застави у розмірі 30 мільйонів гривень. Про це пан Добкін повідомив "112 Україна".

Також депутат стверджує, що у нього немає грошей, аби внести заставу, тому за нього це роблять його товариші.

15 липня суд ухвалив заарештувати пана Добкіна до 14 вересня, або внести 50 мільйонів гривень застави.

Пан Добкін додав, що, за словами Новинського, ще 20 млн грн внесе співголова "Опозиційного блоку" Борис Колесніков.

Депутат нагадав, що термін, коли можна погасити заставу, за рішенням суду закінчується в четвер, 20 липня.

13 липня Верховна Рада зняла депутатську недоторканість із Михайла Добкіна і дала згоду на його затримання та арешт.

Після допиту у ГПУ 14 липня Михайло Добкін сказав, що засідання суду, швидше за все, відбудеться "у понеділок-вівторок". Він заявив журналістам, що готовий до арешту і не має наміру вносити заставу для зміни запобіжного заходу.

"Я себе викуповувати не буду, це справа принципу. Збирати гроші по друзях не буду, бо це автоматично означатиме визнання своєї вини. Якщо вважатимуть мене винним, нехай тримають у слідчому ізоляторі", - сказав Михайло Добкін журналістам.