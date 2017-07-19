Білий дім: Трамп і Путін говорили на G20 двічі, а не один раз

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На саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі у президентів США і Росії, окрім офіційних двогодинних переговорів, відбулася ще одна, неофіційна зустріч, заявляє Білий дім.

Повідомляється, що друга розмова Трампа з Путіним відбулася під час вечері для голів держав, через кілька годин після їхньої першої зустрічі.

Більша частина першої - формальної - зустрічі американського та російського президентів була присвячена обговоренню ймовірного втручання Росії в американські вибори і тривала більше двох годин.

Після тієї зустрічі російський президент заявив, що як йому здається, Дональд Трамп прийняв його запевнення в тому, що Москва не втручалася у вибори.

Друга розмова тривала приблизно годину, пишуть американські ЗМІ з посиланням на високопосадовця Білого дому.

Він також назвав це "короткою розмовою", а не другою зустріччю.

Перервана вечеря

Як пише Washington Post, приблизно всередині вечері для голів держав Дональд Трамп підвівся і пересів зі свого місця на вільне - поруч із Володимиром Путіним. Президент США був один, а з Володимиром Путіним був його офіційний перекладач, пише Washington Post.

На думку газети, той факт, що Дональд Трамп сам ініціював другу зустріч, демонструє, як сильно американський президент прагнув встановити дружні відносини з російським президентаом на саміті в Німеччині.

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Повідомлення про другу розмову Дональда Трампа з Володимиром Путіним, напевно, спричинять новий сплеск критики на адресу президента США в Конгресі, зокрема і з боку республіканців.

Все це відбувається на тлі скандалу навколо звинувачень у змові президентської команди з Кремлем. Він розгорівся з новою силою, коли стало відомо, що під час президентської кампанії 2016 року Дональд Трамп-молодший зустрічався з російським юристом в розрахунку отримати компромат на суперницю його батька, кандидатки від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Високопосадовець Білого дому, на якого посилаються ЗМІ, не повідомив конкретних деталей другого розмови двох президентів, але підтвердив сам факт зустрічі - після того, як про це повідомили деякі ЗМІ.

Першим ще про одну зустріч Трампа і Путіна розповів керівник міжнародної дослідницько-консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер.

Сам американський президент пізніше написав у своєму Twitter: "Фейкові новини про секретну вечерю з Путіним - це "психоз". Ангела Мекрель запросила всіх лідерів G20 із дружинами та чоловіками. Преса знала про це!".