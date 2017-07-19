Білий дім: Трамп і Путін говорили на G20 двічі, а не один раз
На саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі у президентів США і Росії, окрім офіційних двогодинних переговорів, відбулася ще одна, неофіційна зустріч, заявляє Білий дім.
Повідомляється, що друга розмова Трампа з Путіним відбулася під час вечері для голів держав, через кілька годин після їхньої першої зустрічі.
Більша частина першої - формальної - зустрічі американського та російського президентів була присвячена обговоренню ймовірного втручання Росії в американські вибори і тривала більше двох годин.
Після тієї зустрічі російський президент заявив, що як йому здається, Дональд Трамп прийняв його запевнення в тому, що Москва не втручалася у вибори.
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Друга розмова тривала приблизно годину, пишуть американські ЗМІ з посиланням на високопосадовця Білого дому.
Він також назвав це "короткою розмовою", а не другою зустріччю.
Перервана вечеря
Як пише Washington Post, приблизно всередині вечері для голів держав Дональд Трамп підвівся і пересів зі свого місця на вільне - поруч із Володимиром Путіним. Президент США був один, а з Володимиром Путіним був його офіційний перекладач, пише Washington Post.
На думку газети, той факт, що Дональд Трамп сам ініціював другу зустріч, демонструє, як сильно американський президент прагнув встановити дружні відносини з російським президентаом на саміті в Німеччині.
Повідомлення про другу розмову Дональда Трампа з Володимиром Путіним, напевно, спричинять новий сплеск критики на адресу президента США в Конгресі, зокрема і з боку республіканців.
Все це відбувається на тлі скандалу навколо звинувачень у змові президентської команди з Кремлем. Він розгорівся з новою силою, коли стало відомо, що під час президентської кампанії 2016 року Дональд Трамп-молодший зустрічався з російським юристом в розрахунку отримати компромат на суперницю його батька, кандидатки від Демократичної партії Гілларі Клінтон.
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Високопосадовець Білого дому, на якого посилаються ЗМІ, не повідомив конкретних деталей другого розмови двох президентів, але підтвердив сам факт зустрічі - після того, як про це повідомили деякі ЗМІ.
Першим ще про одну зустріч Трампа і Путіна розповів керівник міжнародної дослідницько-консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер.
Сам американський президент пізніше написав у своєму Twitter: "Фейкові новини про секретну вечерю з Путіним - це "психоз". Ангела Мекрель запросила всіх лідерів G20 із дружинами та чоловіками. Преса знала про це!".