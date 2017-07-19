В АТО загинули двоє військових

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Двоє українських військових загинули в АТО минулої доби, четверо дістали поранення. Про це повідомляє штаб АТО на своїй сторінці у Facebook.

Військові загину внаслідок обстрілів поблизу селищ Зайцеве та Невельське.

За даними штабу, минулої доби зафіксовані 23 обстріли з боку бойовиків.

Найбільше обстрілів ввечері і вночі зафіксовано на донецькому напрямку.

Зі сторони Ясинуватої та Яковлівки бойовики стріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки. Близько 21 години сепаратисти двічі стріляли по опорним пунктам у Красногорівці.

Як повідомляє штаб, бойовики двічі обстріляли житлові квартали Авдіївки. Внаслідок вибуху міни калібру 82 мми двоє цивільних отримали поранення.

На луганському напрямку під ворожим вогнем зі стрілецької зброї опинились українські позиції в районі селищ Донець та Станиця Луганська.

Актуальної інформації з іншої сторони наразі немає.