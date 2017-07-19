Повернення "розумних" окулярів Google: що змінилося

Копирайт изображения Google Image caption Модель Glass Enterprise Edition продаватимуть партнери Google, розробники програмного забезпечення для бізнесу

Компанія Google планує відновити продажі поліпшеної версії окулярів доповненої реальності, щоправда, тільки для бізнесу. Більше двох років тому Google припинила продаж першої версії.

Google заявляє, що окуляри Glass Enterprise Edition (так називається нова модель) будуть зручнішими, а батарея в них служитиме довше.

Ззовні нові окуляри нагадують оригінальну модель з невеликим прозорим дисплеєм і вбудованою камерою.

Новинка буде конкурувати, серед іншого, з Microsoft HoloLens.

Багато хто вважав, що після минулорічної відставки виконавчого директора компанії Тоні Фаделла проект "розумних окулярів" взагалі закриють.

Однак підрозділ "Х" материнської компанії Alphabet продовжував розвивати цю технологію і нещодавно повідомив про свої останні досягнення на новинному сайті Medium.

"Працівники багатьох сфер - виробництва, перевезення, послуг, охорони здоров'я - вважають такі пристрої дуже корисними, коли потрібно отримати інформацію, а руки при цьому зайняті, - пояснює менеджер проекту Джей Котарі. - Ось чому останні два роки ми тісно співпрацювали з більш ніж 30 фахівцями в різних галузях і створили специфічні програми для наших окулярів".

Як додає журнал Wired, всі хто працював над проектом, зобов'язалися тримати в секреті існування Glass Enterprise Edition.

Чим нова версія відрізняється від оригінальної Explorer Edition

потужніший процесор

камера не на 5, як в попередніх окулярах, а на 8 мегапікселів

кнопка камери виконує подвійну функцію, дозволяючи відокремлювати електроніку від оправи і переставляти її на звичайні або захисні окуляри

зарядки акумулятора вистачає на 8 годин роботи в звичайному режимі, не включаючи відео-стрімінга, на відміну від старої моделі, де батареї вистачало на 5 годин

стабільніша швидкість з'єднання wi-fi

Перший варіант окулярів Google продавала за 1200 євро.

Цього розу окуляри будуть продаватися через компанії, що спеціалізуються на програмному забезпеченні, їх пропонуватимуть як частину пакета разом з іншими своїми послугами.

Компанія Ubimax з центром у Німеччини, яка створює програмне забезпечення для виробничої сфери та доставки, повідомила BBC, що її пакет коштуватиме приблизно 1500 євро без урахування абонентської плати.

Однак поки компанія Google вийшла з ринку окулярів доповненої реальності, конкуренти, зокрема Vuzix, Meta і Epson, розробили такі окуляри для бізнесу.

А минулого року і Microsoft почала продавати вдосконалену і дорожчу модель окулярів доповненої реальності HoloLens.

Перевага моделі Microsoft в тому, що графіка накладається на обидва ока, і окуляри можуть виконувати складніші завдання, оскільки працюють на платформі Windows 10 для комп'ютерів, а не смартфонів.

Втім, у HoloLens є і великий недолік: тривалість роботи становить лише 2-3 години.