Тиранозавр не бігав, а велично ходив - науковці

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Розміри і вага гігантського тиранозавра не дозволяли йому пересуватися зі швидкістю понад 20 км/год.

До такого висновку дійшли науковці Манчестерського університету після спеціального дослідження, проведеного за допомогою новітньої системи комп'ютерного моделювання.

Початкові результати, засновані виключно на даних про м'язову масу тиранозавра, припускали, що швидкість його пересування може сягати 30 км/год.

Та коли науковці взяли до уваги деякі особливості скелета гігантського ящера, система видала інший результат - всього 20 км/год.

Якби тиранозавр зважився перейти зі швидкої ходьби на біг, його ноги просто не витримали б ваги масивного тіла.

"Тиранозавр - найпопулярніший зі всієї родини динозаврів, і палеонтологи вже давно ведуть суперечки про швидкість його пересування. Це допоможе нам краще зрозуміти методи полювання цього хижака і те, як він наздоганяв здобич", - каже професор Вільям Селлерс.

"Тепер за допомогою максимально реалістичної симуляційної програми ми можемо побудувати модель пересування тиранозавра. І ця модель показує, що бігати він не міг - міцність скелета цього би просто не дозволила. А отже, тиранозавр рухався досить повільно і не міг полювати на швидку здобич", - пояснює вона.

Голлівудські міфи

Сліди лап тиранозавра, які вже досить давно були відомі науковцям, також наводили на думку, що ящір був далеко не таким спритним, як його намагається представити глядачам Голлівуд.

Що, втім, не робило його менш грізним, вважає професор Університету американського штату Вісконсін Ерік Снайвлі, який сам не брав участі в манчестерському проекті.

"Обчислена за допомогою комп'ютерної моделі максимальна швидкість, з якою міг пересуватися тиранозавр, все одно вища за ту, з якою бігає більшість людей, і ящір, який наздоганяє здобич, виглядав моторошно", - каже він.

Згадуючи знаменитий епізод із фільму "Парк Юрського періоду", він додає: "Якби Джеф Годблум не сховався в джипі, то від тиранозавра він би не втік".

А ось як пояснює результати свого дослідження професор Селлерс: "Ми можемо стверджувати, що бігати для більшості великих хижих динозаврів було практично неможливо, та водночас менші за розміром ящери могли бігати досить швидко. Тобто що більше тиранозавр зростав, то повільнішим він ставав, і з часом методи його полювання мали змінюватися".

"Це допомагає нам будувати повнішу картину життя в крейдовому періоді, коли планета була населена тисячами і тисячами динозаврів", - додає науковець.

Результати дослідження опублікував американський науковий журнал Peer J.