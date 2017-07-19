Патрульний робот, що упав у фонтан, насмішив соцмережі
У Вашингтоні упав у фонтан робот-охоронець фірми Knightscope. Інцидент стався біля офісної будівлі.
"Мертву" машину помітили перехожі та виклали її фото у соцмережі, де вони швидко стали вірусним.
Дехто побачив у цьому метафору того стану, в якому перебувають технології 21 століття.
"Нам обіцяли летючі машини, натомість ми отримали роботів-самогубців", - написав один із працівників офісної будівлі у Twitter.
"Сходи - найкращий захист від робоапокаліпсису", - прокоментував Пітер Сінгер, автор книжки про бойових роботів.
Це вже не перший інцидент із патрульними роботами Knightscope, які обладнані різноманітними функціями: системою розпізнавання облич, камерами високої роздільної здатності, інфрачервоними та ультразвуковими сенсорами.
Торік один із таких пристроїв наїхав на однорічну дитину в торговому центрі в Кремнієвій долині.
А цього року каліфорнійця арештували за напад на робота.
Нетверезий чоловік пізніше сказав, що хотів "протестувати" машину, заявили у Knightscope.