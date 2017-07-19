Патрульний робот, що упав у фонтан, насмішив соцмережі

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У Вашингтоні упав у фонтан робот-охоронець фірми Knightscope. Інцидент стався біля офісної будівлі.

"Мертву" машину помітили перехожі та виклали її фото у соцмережі, де вони швидко стали вірусним.

Дехто побачив у цьому метафору того стану, в якому перебувають технології 21 століття.

"Нам обіцяли летючі машини, натомість ми отримали роботів-самогубців", - написав один із працівників офісної будівлі у Twitter.

"Сходи - найкращий захист від робоапокаліпсису", - прокоментував Пітер Сінгер, автор книжки про бойових роботів.

Копирайт изображения Knightscope Image caption Патрульний робот має 1,5 метра заввишки і важить понад 130 кг. Він їздить по заданим маршрутам, записуючи відео у звичайному та інфрачервоному спектрі

Це вже не перший інцидент із патрульними роботами Knightscope, які обладнані різноманітними функціями: системою розпізнавання облич, камерами високої роздільної здатності, інфрачервоними та ультразвуковими сенсорами.

Торік один із таких пристроїв наїхав на однорічну дитину в торговому центрі в Кремнієвій долині.

А цього року каліфорнійця арештували за напад на робота.

Нетверезий чоловік пізніше сказав, що хотів "протестувати" машину, заявили у Knightscope.