У прифронтовій Донеччині змінили керівника поліції

Копирайт изображения Facebook/Vyacheslav.Abroskin Image caption В'ячеслав Аброськін (крайній ліворуч) - керував поліцією Донеччини з листопада 2014 року. Тепер новим головою поліції області стане його заступник Віталій Невгад

Арсен Аваков змінив голову поліції Донецької області - замість В'ячеслава Аброськіна, який керував правоохоронцями з осені 2014 року, новим керівником стане полковник Віталій Невгад. До цього останній був заступником голови поліції Донеччини.

Копирайт изображения Головне управління поліції Донеччини Image caption Віталій Невгад

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, самого В'ячеслава Аброськіна підвищили - він стане першим заступником голови Національної поліції України.

Пана Аброськіна міністр охарактеризував як "гідного офіцера, який з перших днів війни працює на Україну в найгарячіших точках".

"За фактом його роботи - терористами за його голову оголошена нагорода", - додав Арсен Аваков.

Він також відзначив, що у Донецькій області наразі офіційно "один з найнижчих по країні рівнів злочинності".