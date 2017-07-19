У прифронтовій Донеччині змінили керівника поліції
Арсен Аваков змінив голову поліції Донецької області - замість В'ячеслава Аброськіна, який керував правоохоронцями з осені 2014 року, новим керівником стане полковник Віталій Невгад. До цього останній був заступником голови поліції Донеччини.
Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, самого В'ячеслава Аброськіна підвищили - він стане першим заступником голови Національної поліції України.
Пана Аброськіна міністр охарактеризував як "гідного офіцера, який з перших днів війни працює на Україну в найгарячіших точках".
"За фактом його роботи - терористами за його голову оголошена нагорода", - додав Арсен Аваков.
Він також відзначив, що у Донецькій області наразі офіційно "один з найнижчих по країні рівнів злочинності".