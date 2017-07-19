Київ: дівчину змушували до проституції замість роботи нянею
16-річну дівчину, яка приїхала до Києва працювати нянею, закрили в квартирі і змушували займатися проституцією.
Про це повідомила патрульна поліція у своєму Facebook.
За даними поліції, дівчина приїхала до столиці з Житомирської області працювати нянею за оголошенням, яке знайшла в одній із соцмереж.
Люди, які зустріли її, відібрали в неї речі, били і змушували до проституції.
Коли дівчину закрили в квартирі, вона кидала записки з вікна, в яких просила про допомогу.
Чоловік, який знайшов записку на вулиці, і викликав поліцейських.
Підозрюваних затримали.