Саудівська Аравія: дівчину, яка гуляла в спідниці, заарештували

Копирайт изображения TWITTER Image caption На відео дівчина в короткому топі і спідниці гуляє по селу в найбільш консервативному регіоні Саудівській Аравії

Саудівська модель Хулуд арештована за відео, на якому вона в короткій спідниці гуляє давнім фортом Ушайкір.

Хулуд не заперечує факт прогулянки, однак стверджує, що ролик виклали в соцмережу Snapchat без її відома.

На допиті Хулуд розповіла, що вірусний ролик "опублікований в акаунті, який приписали дівчині без її відома".

Вона повідомила, що під час прогулянки її супроводжував чоловік-родич, що відповідає законам Саудівської Аравії.

Про те, що дівчину затримали, повідомила поліція Саудівської Аравії.

У повідомленні йдеться, що справою Хулуд зайнялася Генеральна прокуратура Ер-Ріяда.

Якщо дівчину визнають винною, їй загрожує штраф і тюремне ув'язнення.

"Те, що Саудівська Аравія продовжує переслідувати жінок за їхній вибір одягу, свідчить про те, що патерналістські й дискримінаційні погляди влади не змінилися", - прокоментувала інцидент Сара Лі Уїтсон, директорка правозахисної організації Human Rights Watch по Близькому Сходу .

"Плани Саудівської Аравії змінити суспільство і розширити права жінок ніколи не стануть реальністю, поки влада переслідує жінку за вибір одягу", - додала вона.

Мається на увазі масштабний план Vision 2030, оприлюднений 31-річним принцем Мухаммедом бін Салманом.

На відео, спочатку опублікованому в Snapchat, знята дівчина, що вузькими вуличками стародавнього укріплення Ушайкір. Цей пам'ятник старовини знаходиться в провінції Надж, приблизно за 155 км на північ від Ер-Ріяда.

Надж - один з найбільш консервативних регіонів Саудівської Аравії.

Жінки у Саудівській Аравії зобов'язані носити хустки і одяг, що закриває тіло з голови до ніг.

Їм також заборонено водити машину і перебувати в компанії чоловіків, які не є їхніми родичами.