BBC оприлюднила зарплати своїх зірок

Image caption Найбільш оплачувані зірки BBC (серед жінок та чоловіків): Кріс Еванс і Клаудіа Вінклман

Кріс Еванс, колишній ведучий передачі Top Gear, очолив перелік зірок BBC, які отримують найбільші зарплати.

У сезоні 2016-2017 він заробив від 2,2 до 2,5 млн фунтів.

На другому місці - Гарі Лінекер, ведучий спортивної передачі Match of the Day. Він отримав близько 1,75-1,8 млн фунтів, сказано у щорічному звіті корпорації.

Найбільш оплачуваною жінкою-знаменитістю на BBC стала Клаудія Вінклман, яка заробила від 450 до 500 тис. фунтів.

BBC уперше оприлюднює доходи своїх зірок, які отримують понад 150 тисяч фунтів на рік. Точні суми зарплат не називають, вказуючи лише проміжки.

Дані показали значний розрив в оплаті зірок-чоловіків і жінок.

Також є дисбаланс у тому, як оплачують роботу білих знаменитостей з одного боку та темношкірих, азіатів і представників етнічних меншин з іншого.

"Найдорожчі" зірки з останньої категорії заробили 250-300 тис. фунтів.

Оприлюднювати зарплати знаменитостей, які заробляють більш ніж 150 тис. фунтів на рік, вимагає від BBC нова Королівська хартія.

Загалом до переліку увійшли 96 зірок - дещо менше, ніж у минулому сезоні (109).

Жінки складають лише третину списку.

Image caption Пітеру Капальді, який зіграв Доктора Хто в однойменному серіалі, заплатили 200-250 тисяч за рік

До переліку не увійшли зірки, які отримують платню від комерційного підрозділу BBC Worldwide.

Напередодні публікації щорічної доповіді глава BBC лорд Тоні Холл звернувся до співробітників корпорації, наголосивши своє негативне ставлення до вимоги опублікувати доходи зірок.

Він заявив, що така інформація може спонукати медіа, які мають значно більше коштів, ніж BBC, почати переманювати до себе "таланти", що призведе до війни гонорарів.

BBC - єдина із великих британських медіакорпорацій, яка оприлюднює зарплати своїх зірок ефіру та екрану.

У комерційному секторі доходи знаменитостей вищі.