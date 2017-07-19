Wizzair скасувала плату за ручну поклажу

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Пасажири зможуть брати з собою на борт один предмет ручної поклажі розміром 55x40x23 см. Про це повідомили на сайті авіакомпанії.

У компанії зазначили, що перевезення багажу такого розміру входить у ціну квитка, а за більші валізи 56х45х25 см треба буде доплатити.

"Ця зміна означає, що розмір багажу, який можна перевезти безкоштовно, збільшили на 50% у порівнянні з попередніми правилами", - зазначили у Wizzair.

Зміни запрацюватимуть 29 жовтня. Пасажири, які вже заплатили за провезення ручної поклажі, і подорожуватимуть у цей день або після, отримають відшкодування у 120% від сплаченої суми.

Таож у авіакомпанії повідомили, що запускають новий сервіс для пасажирів - WIZZ Priority.

"До нього входить: пріоритетна посадка, можливість для пасажирів додатково брати з собою на борт малу ручну поклажу, розміром 40x30x18см", - додали у компанії.

Крім того, з 29 жовтня користувачам цього сервісу нададуть гарантію, що ручну поклажу помістять у кабіну літака.