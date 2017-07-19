Генсек Amnesty закликав встановити вбивць Шеремета

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Петро Порошенко раніше заявив, що розслідування вбивства Павла Шеремета "є важливим тестом для правоохоронних органів України".

Генеральний секретар Amnesty International Саліл Шетті закликав встановити убивць журналіста Павла Шеремета. Про це сам пан Шетті повідомив у Twitter.

"Рік минув, як Павла Шеремета убили вибухівкою, яку заклали у його машину. Досі немає правосуддя. Встановіть, хто вбив Шеремета", - написав він.

У липні минулого року невідомі підірвали у центрі Києва автомобіль керівника видання "Українська правда" Олени Притули.

Внаслідок вибуху загинув журналіст Павло Шеремет. Правоохоронці розслідують його смерть як замовне вбивство.