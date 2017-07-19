Генсек Amnesty закликав встановити вбивць Шеремета
Генеральний секретар Amnesty International Саліл Шетті закликав встановити убивць журналіста Павла Шеремета. Про це сам пан Шетті повідомив у Twitter.
"Рік минув, як Павла Шеремета убили вибухівкою, яку заклали у його машину. Досі немає правосуддя. Встановіть, хто вбив Шеремета", - написав він.
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У липні минулого року невідомі підірвали у центрі Києва автомобіль керівника видання "Українська правда" Олени Притули.
Внаслідок вибуху загинув журналіст Павло Шеремет. Правоохоронці розслідують його смерть як замовне вбивство.