Вугілля із шахт у зоні АТО можуть постачати до Туреччини - Насалик

Копирайт изображения UNIAN

Українське вугілля, видобуте на шахтах у зоні АТО, може поставлятися через Росію до Туреччини. Про це повідомив міністр енергетики Ігор Насалик.

"Міністерство звернулося до восьми посольств країн, де попередньо могло б реалізовуватися вугілля із зони АТО. Зараз найпроблематичнішою точкою є Туреччина", - зазначив міністр.

За його словами, українська сторона працює із посольством у Туреччині та компаніями, які підтвердили наявність цього вугілля.

Міністр також уточнив, що Україна юридично впливатиме на поставки вугілля із АТО.

За його словами, холдинг ДТЕК, підприємства якого були захоплені на окупованих територіях, і Міненерговугілля проводять активну роботу з припинення незаконних поставок українського вугілля до Росії і його подальшого експорту.