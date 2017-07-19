У Британії збільшать пенсійний вік

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Уряд Британії оголосив про збільшення пенсійного віку в країні з 67 до 68 років з 2039 року.

Шість мільйонів людей, яким зараз близько 40 років, будуть змушені працювати на рік довше, через зміни пенсійного віку, оголосив уряд.

Раніше пропонували ухвалити збільшення пенсійного віку в 2046 році.